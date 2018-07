Při Jiráskově Hronově "suchý zákon" na náměstí platit nebude

Hronov - Popíjející partičky sotva plnoletých „dospěláků“ a hlavně nepořádek, který po nich v centru města nebo nedalekém parku Aloise Jiráska zůstával, přinutil hronovské zastupitele schválit obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.

Na divadelní svátek Jiráskův Hronov se vyhlášk zakazující požívání alkoholu na veřejném prostranství v centru města vztahovat nebude.Foto: DENÍK/Regina Hellová

„Dospěli jsme k závěru, že ten nepořádek, který zejména o víkendech zůstával u Jiráskova divadla a na dalších místech je třeba řešit,“ potvrzuje hronovský místostarosta Josef Thér.

„Jedná se zejména o frekventovaná místa - náměstí Čs. armády, Freiwaldovo náměstí, park Aloise Jiráska, Komenského náměstí a ul. Čapkova, kde je autobusové nádraží,“ vyjmenovala tajemnice MěÚ Hronov Markéta Machová lokality, na něž se „protipijácká“ vyhláška vztahuje.

Seznam těchto míst vzešel z jednání bezpečnostní komise. „Byla to reakce na to, že městská policie neměla šanci zasáhnout proti osobám, které seděli a popíjeli alkoholické nápoje a když si ráno šli lidé pro rohlíky, tak museli koukat na nepořádek, který po nočních mejdanech zůstával,“ uvedl jako hlavní důvod místostarosta Hronova Josef Thér, proč zastupitelé na jaře vyhlášku schválili.

Divadelníci, kteří se z necelý měsíc chystají na 88. ročník tradiční přehlídky amatérského divadelního festivalu Jiráskův Hronov, se ale nějakých represí ze strany zákona při pábení v centru města obávat nemusí. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na dobu konání Jiráskova Hronova, Hronovské pouti, Dřevíčské Lávky a Řezňa festu. „Je to z toho důvodu, že když jsou na těchto akcích stánky s občerstvením a někdo si u nich dá pivo nebo víno, tak by fakticky porušoval tuto vyhlášku,“ vysvětluje tajemnice a dodává, že do výjimky spadají i konkrétní dny (1. ledna, 31. prosince, 30. dubna a 1. května) a zahrnuty v ní jsou i restaurační zahrádky a předzahrádky.

Za dobu trvání vyhlášky městští strážníci už nejméně ve dvou případech upozorňovali na její porušování. „V rámci zákona jsme to zatím řešili jenom napomenutím,“ říká městský strážník Miroslav Pavelka, že strážníci přimhouřili oči, protože pokáráné osoby nebyly o vyhlášce dostatečně informovány.

Vyhláška strážníkům hodně pomohla, protože konečně mají v ruce páku na potírání takovýchto projevů. „Jednou to byla parta asi čtyř lidí. Seděli přímo před Jiráskovým divadlem a bylo na nich vidět, že neměli jen jedno pivo,“ popsal Pavelka s tím, že doba přimhouřených očí skončila a případné další prohřešky proti vyhlášce bude řešit přestupková komise.