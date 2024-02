Kdo by chtěl držet „suchej únor", tak pro něj košt destilátů nebyl tou pravou volbou. Vybrat si vzorek, přivonět, poválet po jazyku a po patře a ohodnotit. To čekalo desítky laických koštérů a odbornou porotu. Ta měla překvapivě nelehkou úlohu nikoliv v nejpočetněji zastoupených destilátech ze švestek, ale hlavu jim zamotala jablka. „Takhle dobré pálenky z jablek se nám tu ještě nikdy nesešly," potvrdil porotce František Škvrna. Za dominující jablečný rok může zřejmě nedostatek jiného ovoce v loňském roce. „Vidím to na pálenici - hodně přes 90 procent tvoří jablka. Ze všeho pálení jsem měl šestkrát švestky a asi pětkrát hrušky a jedny mirabelky, jinak to byly všechno jablka," říká předseda poroty a provozovatel místní pálenice Bohouš Pokorný. „Je ale pravda, že jablka byly vynikající. Ale i hrušky byly výborné a bylo pro nás nesnadné určit pořadí na předních místech. Jeden měl výraznější chuť, ale třeba slabší vůni, u dalšího to bylo naopak. Všechno ale bylo opravdu na vysoké úrovni," zmínil Bohouš Pokorný nelehkou úlohu poroty, která musela okoštovat všech 64 soutěžních modelů.

Podobně reagovala i většina koštérů. „Jednoznačně jsou nejlepší jablka. Ani porotci se nemohou rozhodnout kdo v nich vyhraje," uvedl Pavel Trenčanský z nedalekých Křinic, který měl v soutěži několik svých vzorků a jeho hruškovice dokonce vyhrála svoji kategorii.

Při závěrečném vyhlašování výsledků šel si pro ocenění hned dvakrát Josef Pejchal z Božanova. Jeho slivovici porotci zařadili sice na třetí místo, ale v diváckém hlasování o nejchutnější pálenku zvítězil. „Těší mě obě ocenění - jak od poroty, tak i od návštěvníků. To od veřejnosti možná i víc," odcházel domů se spokojeným úsměvem.