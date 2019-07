Přijďte dobýt vojenskou pevnost

Dobrošovská pevnost nabízí každé prázdninové pondělí od 10 do 12 hodin mimořádný zážitek, a to dokonce dvojího rázu. Bunkry můžete bránit, ale také na ně útočit! Co je k tomu potřeba? Speciální výcvik.

Pevnost Dobrošov na dva roky zavře své brány a čeká ji rozsáhlá rekonstrukce. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Ten skutečný spočíval v celkové přípravě na pobyt v bunkrech, obsluze pevnostních zbraní a dalšího vybavení. Vás čeká rozborka a sborka zbraní, zdolávání překážkové dráhy i střelba ze vzduchovky a mnoho dalšího. Organizátoři doporučují pohodlné volnočasové oblečení a pevnější obuv. K jedinečnosti zážitku přispívá i to, že pevnost je jinak pro veřejnost uzavřena z důvodu rekonstrukce. Místo si raději předem rezervujte na telefonním čísle 724 120 498. Do kin míří Letní hokej s hokejisty z Náchoda Přečíst článek ›

Autor: Regina Hellová