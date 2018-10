Přijďte oslavit výročí založení Československa!

Náchod - Začátek oslavy 1918 – 2018 bude v neděli 28. října 2018 v 17.30 na Masarykově náměstí v Náchodě, odkud vyjde průvod centrem města.

Vlajka České republiky. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Regina Hellová

"Smyslem a náplní shromáždění a průvodu bude oslavit výročí založení Republiky Československé, připomenout si hlavní milníky naší stoleté historie a vyjádřit své postoje k současnosti. Vyrobte si své transparenty a napište na ně, co chcete sdělit! Oslava bude taková, jakou ji uděláme. Co na shromáždění přineseme, to tam bude. Buďme tvůrčí a odvážní! Přijďte s trikolorou a transparenty,“ vyzývá k účasti náchodský podporovatel Milionu chvilek pro demokracii Rudolf Rousek.



O hodinu dříve, tedy v 16.30 hodin, můžete také zavítat na koncert do Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě. Vystoupí hudební těleso Police Symphony Orchestra. V sokolovně se ve 14 hodin koná slavnostní vystoupení členů Sokola Náchod. V rámci oslav bude v 19 hodin na Masarykově náměstí odpálen slavnostní ohňostroj.