Náchod - Republiková premiéra nové české komedie Tomáše Magnuska Školní výlet se uskuteční dnes v náchodském kině Vesmír.

Film Školní výlet se těší účasti hereckých hvězd. Na snímku Libuše Švormová a Miriam Kantorková. | Foto: Jiří Máslo

Promítání za účasti delegace tvůrců začne od 19. hodiny. Účast přislíbili režisér Petr Šícha, herci Stanislav Zindulka, Miriam Kantorková či Ladislav Trojan. Za mladou generaci přijede Jan Bendig a Michaela Nosková.

Podle Tomáše Magnuska, který ve filmu nejen hraje, ale napsal i scénář, je „Školní výlet“ o lásce v každém věku. A také o štěstí a přátelství.

„Je to hezká komedie o tom, jak se po letech do země vrací česká zpěvačka a potkává kamarády ze školy. Ty pak bere na velmi nákladnou cestu. Film Školní výlet je pro všechny věkové kategorie. Od puberťáků až po seniory. Je o tom, co hodně postrádáme. A to vážit si lidí navzájem,“ říká Magnusek.

Film je možné zhlédnout v kině Vesmír v Náchodě ještě ve čtvrtek v 17 hodin, v pátek v 19.15 hodin a v sobotu v 17 hodin. (jm)