Přilétají čápi. První už jsou na Broumovsku

Technici provozu informačních a komunikačních technologií Technik odboru bezpečnosti a projektů informačních a komunikačních technologií. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme:, , min. SŠ v oboru elektrotechnickém, ekonomickém nebo IT, řidičský průkaz skupiny B, znalost správy SW a HW na úrovni administrátora PC, spolehlivost a ochotu se učit, aktivní znalost anglického jazyka výhodou, praxe v IT vítána, Nabízíme:, , mzdu ve výši 25 až 30 tis. Kč, nástup možný ihned, služební mobilní telefon, notebook a další zaměstnanecké benefity:, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, benefitní poukázky, příspěvek na stravování, Náplň práce:, , zabezpečení provozu sítě s ohledem na kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů, technická správa laboratorních informačních a komunikačních systémů, Životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 8. 4. 2018 na adresu hrabcuk.bohuslav@nemocnicenachod.cz.. Pracoviště: Oblastní nemocnice náchod a.s., Purkyňova, č.p. 446, 547 01 Náchod 1. Informace: Jana Hormarová, +420 702 017 645,+420 491 601 394.