Přímá volba není starostenský sen

Náchodsko /TÉMA DENÍKU/- Většina starostů se domnívá, že by vedení města mělo vzejít z názoru zastupitelů.

Po vzoru přímé volby prezidenta by už na podzim lidé mohli vybírat přímo i starosty měst a obcí. Novinka, po níž v parlamentu mnozí volají, však na Náchodsku velké zastání nemá. Dlouholetý starosta Jaroměře Jiří Klepsa považuje přímou volbu starosty za nešťastnou. „Dokážu si představit situaci, že přímo volený starosta nemusí mít na své straně nadpoloviční většinu zastupitelů. Pokud by taková situace nastala, mělo by to negativní dopady na následný vývoj města. Považuji za mnohem praktičtější a logičtější, že starosta města, stejně jako místostarosta a členové rady vzejdou z názorů zvolených zastupitelů.“

Jako jedinému z pěti oslovených starostů Náchodska by přímá volba nevadila starostovi Náchoda Janu Birke. „Osobně nemám nic proti přímé volbě starostů. Myslím, že lidé v každém městě nejlépe vědí, kdo pracuje v jejich prospěch a kdo se jen schovává za politickou stranu či hnuOsobní názorový vývoj v souvislosti s otázkou přímé volby přiznal starosta Nového Města nad Metují Petr Hable.

BYL PRO PŘÍMOU VOLBU, TEĎ UŽ JE OPATRNĚJŠÍ

„Před lety jsem odpověděl na obdobnou otázku jednoznačně, že jsem pro přímou volbu všech starostů. Po zkušenostech s přímou volbou prezidenta jsem již dosti zdrženlivý,“ zmiňuje Petr Hable okolnosti, které ho přiměly nad dopady přímé volbou více popřemýšlet.

Ani případná personální změna v kancelářích vedení města by chod radnice ohrozit neměla. „Jsem přesvědčen, že v případě našeho odchodu z vedení města bude radnice i nadále plně provozuschopná. Pokud by to tak nebylo, byla by to naše chyba.“

DEMOKRACIE JE POŘÁD JEŠTĚ V PUBERTĚ

Podobný názor má i jeho polická kolegyně Ida Jenková. „Jako občan i současná dosluhující starostka nejsem pro přímou volbu starosty. Naše demokracie je pořád ještě v adolescentním věku,“ má pocit Ida Jenková, že společnost k podobným rozhodnutím ještě nedospěla.

Na dotaz, zda bude radnice provozuschopná i v případě změny vedení odpověděla: „Věřím, že pokud budou fungovat řádné principy, tak by měla být polická radnice vždy provozuschopná. Jsem přesvědčena, že bude dobře fungovat i v budoucnu.“

PODPORA VOLIČŮ JE MÉNĚ NEŽ ZASTUPITELŮ

Zastáncem přímé volby starostů není ani Jaroslav Bitnar z Broumova. „Dle mého názoru by se jednalo o neuvážený krok. Přímo volen může být prezident, a to z důvodu, že on nemá žádnou radu či zastupitelstvo, které by schvalovalo jeho návrhy. Naopak starosta, hejtman či premiér potřebují k prosazení svého volebního programu většinu v zastupitelstvu či parlamentu,“ vysvětluje svůj pohled na věc.

„V případě přímé volby by se lehce stalo, že starosta bude nějaký lékař či učitel (mívají největší podporu) bez jakékoliv většiny zastupitelstva a bez možnosti cokoliv prosadit, ale přitom by nebyl odvolatelný většinou, protože ona většina jej nejmenovala,“ dodává

Podle průzkumu Deníku by s přímou volbou souhlasilo jen 24 % současných starostů v Královéhradeckém kraji. Naopak 52 % z nich je rezolutně proti.

BĚLOBRÁDEK HEJTMANEM

Hejtmanem Královéhradeckého kraje by se v případě přímé volby v roce 2016 stal předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Právě on totiž získal nejvíce preferenčních hlasů a přehoupl se jako jediný v kraji přes tři tisíce, a to rovnou o šest stovek.

Druhou v pořadí byla současná ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO 2011), která od voličů obdržela 2909 hlasů.

Politiků, kteří přeskočili v krajských volbách v Královéhradeckém kraji přes dva tisíce voličů, bylo několik. Nepatřil mezi ně však současný hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). Ten získal 1621 preferenčních hlasů. Díky politické dohodě vznikla koalice, které někteří přezdívají „Všichni proti ANO“ a Štěpán se díky politické dohodě hejtmanem stal.

Pokud by přímá volba platila a hejtmanem by se stal člověk ze strany, se kterou ostatní nechtějí spolupracovat, měl by šéf kraje složitou pozici. Právě proto odborníci i sami politici apelují na to, aby se v případě přímé volby upravili také pravomoci vedoucích představitelů obcí, měst i krajů. tí,“ domnívá se, že o postu prvního muže či ženy na radnici by mohli rozhodovat přímo voliči.