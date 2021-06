„Mám jen jeden vzkaz: My jsme připraveni, už se na vás v hospodách těšíme!“ říká ředitel pivovaru. Lidé návratem do hospod podle něj zachrání nejen české pivo. „Jde o samotný status hospody, která je součástí české kultury. Na vesnicích, kde je hospoda jen jedna, je to symbol komunity, společenství. Jde o to uhájit si sociální prostor. Nechci pít pivo sám nebo po skypu,“ zdůrazňuje Kaluža.

Podle jeho postřehů se hosté do hospod vracejí. Někde byl ten návrat rychlý, jinde je pozvolnější. „Máme restaurace, kde to vzali v podstatě útokem a štamgasti se vrátili v plné síle. Není nic příjemnějšího než si popovídat z očí do očí, je fajn být zase mezi lidmi. A jsou zase i provozovny, kam se hosté vracejí pomaleji. Část populace asi stále ještě vnímá hospodu jako rizikovou,“ přeje si Kaluža, aby se tato skupina stále zmenšovala.

Proto pivovarníci i hospodští vyhlížejí nadcházející léto s nadějí. Jedná se o nejsilnější období v životě pivovarů a po několikaměsíčním lockdownu snad česká hospodská kultura ožije. A náchodský pivovar tomu chce jít naproti - třeba i tím, že připravil na léto dva nové speciály. Jedním z nich je nová APA, tedy American Pale Ale. „Jde o svrchně kvašené, světlé a velmi pitelné pivo. Hodí se pro léto, hraje na osvěžující notu,“ popisuje Kaluža s tím, že hlavní roli má v tomto pivu chmel. Pivovarníci se rozhodli použít pět odrůd z celého světa, například z USA, Anglie, ale i z Česka.

„Tohle pivo je primárně o chutích a vůních vnesenými unikátním chmelením, je bohaté a dlouho doznívá. Je hezké v tom, že v jednom produktu máte osvěžující pivo na rychlou žízeň, ideální třeba na cyklistický výlet. Zároveň chmelová linka je natolik pestrá a nosná, že si umím představit, že s tímto pivem strávíte večer a nepřestane vás bavit i delší dobu,“ popisuje s láskou nový produkt šéf pivovaru.

V Primátoru se také rozhodli rozšířit řadu ochucených nealkoholických radlerů. „Měli jsme obecnou představu, že chceme vstoupit do segmentu grapefruitových nebo citrusových příchutí. Dlouhým selektováním a kombinováním ovocných chutí jsme dospěli k tomu, že právě se nejlépe s našim pivem páruje příchuť ovoce yuzu, kterému se přezdívá japonský citron,“ popisuje Kaluža nový nápoj, který se nezrodil z týdne na týden, ale pracovalo se na něm rok a půl. „Nechtěli jsme jet v úplném mainstreamu, protože citronový radler není nic objevného. I když bychom byli rádi, tak ale úplnými průkopníky nejsme, protože zrovna letos s touto příchutí vstupují na trh další asi tři pivovary. To si ale můžu přeložit i tak, že jsme úplně neminuli, když to jiný odborník považuje za dobrou příchuť piva. Je to nádherné tropické ovoce, kříženec citrusu a mandarinky. Je bohatější, šťavnatější a ideální na léto,“ usmívá se Kaluža a prozrazuje, že první várka tohoto nápoje se objeví na podnikové prodejně začátkem příštího týden.

Kaluža věří, že o obě novinky bude velký zájem. Češi totiž čím dál víc rádi experimentují a chtějí ochutnat víc než známý ležák. „Lidé jsou zvědavější a touží objevovat nové chutě. My to víme, a proto přinášíme nová piva,“ říká, že to je pro něj mnohem radostnější stav, než který zažíval před časem. Uplynulá sezona byla podle něj totiž plná nepopsatelných pocitů. „Pro pivovarníka není nic horšího než vylévat pivo. Je to taková bezmoc. Vyléváte produkt, kterému věříte,“ vzpomíná Kaluža na nepříjemné okamžiky, kdy za přítomnosti celní správy vedla hadička z naražených sudů do kanálu. „Byla to těžká chvilka. Likvidovali jsme pivo, kterému prošla trvanlivost a stahovali jsme ho zpět z hospod. Vylévat pivo je pro každého pivovarníka ten největší hřích na světě. Teď jsme k tomu byli dotlačeni – nikdo z nás nečekal, že svět se změní skokově a tak rázně, že nebudou děti smět chodit do škol a lidé do hospod…“

Ředitel náchodského pivovaru bere na vědomí i nový fenomén v podobě domácích výčepů. „Tato skupina během lockdownu určitě vznikla a určitě hned nezmizí. Lidé, kteří investovali 12, 15 tisíc do domácího chlazení, ho budou chtít využívat. Jako firma se s nimi učíme pracovat a komunikovat, protože chceme, aby na domácích chlazeních byly naraženy naše sudy,“ prozrazuje Kaluža. „Když to srovnám s normálním rokem 2019, tak výrazně stoupl zájem o sudy menších objemů. Jsou to dva signály – ten první je, že lidé nepřestali pít pivo, což je pro nás důležitá zpráva. Ten druhý je, že se to pivo naučili pít jinak. Tato skupinu tu zůstane a my na ni musíme umět reagovat. Svět se pořád mění, tak my se musíme měnit s ním.“