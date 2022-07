Od pondělí 11. července do pátku 15. července jeden příměstský tábor pro ukrajinské děti probíhal v Domu dětí a mládeže Domino Hronov. Věkové rozpětí dětí bylo od 5 do 14 let. Skupinka starších skládala například tisícové puzzle, mladší děti si hrály v herně nebo pro ně Máša připravila hodinu tělocviku, kde byla k vidění i salta. Děti čekaly i výlety po okolí - třeba po stopách Voříškovy cesty nebo do Broumova na vyhledávanou Farmu Wenet.