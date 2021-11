"V minulé sezoně jsme se chystali sedmkrát zahájit provoz. Cestovní ruch obecně ohromně utrpěl. Jako horské středisko jsme přišli o celou jednu zimní sezonu," připomněl Janda.

Ve SkiResortu Černá hora - Pec, které provozuje pět lyžařských areálů ve východních Krkonoších a 50 kilometrů sjezdovek, jsou připraveni na příchod zimy i nové opatření vlády. Skiareály budou kontrolovat lyžaře při nákupu skipasů. Lidé budou muset předkládat potvrzení, že mají dokončené očkování, v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19 nebo negativní test. Prokázat se budou moci prostřednictvím aplikace Tečka nebo tištěným certifikátem.

"Taková opatření jsou rozumná. Pokud hosté přijedou na zimní dovolenou, stejně se budou muset prokazovat doklady o bezinfekčnosti v ubytovacích zařízeních. Ve skiareálech už to pak bude přirozená věc," uvedl Jakub Janda.

"Stále opakujeme, že skiareály nejsou z epidemiologického hlediska žádným nebezpečím, protože je to na čerstvém vzduchu, rozestupy jsou většinou obrovské. Pravidla respektujeme a přijímáme. Vítáme je v tom ohledu, že jsou jasná a daná dopředu. Doufáme, že budou stabilní, to znamená umožní nám bezproblémový provoz po celou zimní sezonu a ne tak, jak to bylo loni," reagoval ředitel Asociace horských středisek Libor Knot na páteční vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o stanovení kontrol ve skiareálech.

SkiResort investoval miliony korun do digitalizace. Zavádí nový systém on-line prodeje skipasů, který už počítá s kontrolou dokumentů bezinfekčnosti. Díky novému pokladnímu systému a digitalizaci se zrychlí také proces nákupu na kamenných pokladnách.

"Se spuštěním on-line prodeje začne platit povinnost doložit potřebný doklad. Skipas prodáme pouze lidem, kteří splňují podmínky vládního opatření (očkování, prodělání covidu, negativní test). V praxi to bude fungovat tak, že lidé nahrají při nákupu skipasů do systému očkovací certifikát. Na kamenných pokladnách budou potvrzení lyžařů prověřovat pokladní. Náš integrovaný systém prověří platnost předložených dokladů. Bez doložení bezinfekčnosti nepůjde prodat skipas," vysvětlil výkonný ředitel SkiResortu Černá hora - Pec.

Výhoda očkovaných

Podle Jandy budou mít jednodušší cestu k nákupu skipasů očkovaní lyžaři. "Budou mít výhodu, že jim postačí jednou doložit potvrzení. Neočkovaní si také samozřejmě můžou koupit skipas, ale budou muset pokaždé předkládat negativní test," dodal.

Ceny skipasů zdraží. Výrazně levnější, a to až o 36 procent, budou při nákupu on-line. "Ceny skipasů reflektují stávající situaci na trhu a cenu vstupních komodit. Skokově zdražuje elektřina, výrazně dražší jsou pohonné hmoty a zvýšily se mzdové náklady na sezónní zaměstnance. Nejméně pocítí zdražení skipasů ti lyžaři, kteří si skipasy koupí online s časovým předstihem," sdělil Jakub Janda.

Zatímco cena na kamenné pokladně se během zimy bude jiná jen se změnou sezon, tedy v hlavní a vedlejší, cena on-line bude reagovat na aktuální obsazenost SkiResortu v jednotlivých dnech. "On-line koupený skipas bude vždy levnější než na kamenné pokladně. Sleva může být u stejného typu skipasu až 36 procent. Pro zákazníky platí, že čím dříve si skipas online koupí, tím lepší cenu dostanou," upřesnil výkonný ředitel SkiResortu.

Nákup online

Skipasy bylo možné koupit on-line i v minulosti, nutností ale bylo zaslání plastové karty poštou domů nebo vyzvednutí karty v areálu či u vybraných ubytovatelů. Složitější byl i proces párování. Pro zjednodušení by měly být ve čtyřech areálech nově instalovány takzvané sKiosky. Jde o výdejní automaty, ve kterých si lidé on-line koupený skipas vyzvednou kdykoliv.

Po tragickém pádu lanovky na Ještěd minulou neděli SkiResort Černá hora - Pec nijak neměnil proces kontroly lanovek a vleků. "Byla to nepříjemná a smutná událost, která se dotkla všech v oboru, kteří provozují lanovky a vleky. Pro nás se ale nic nezměnilo. Kontroly provádíme pravidelně, denně i měsíčně s defektoskopiemi tak, jak nám to nařizuje zákon. Normy a předpisy jsou k jednotlivým typům lanovky odlišné, každá má jiné provozní podmínky. Lanovka na Ještědu je úplně jiný typ zařízení, než který provozujeme my. Všechny máme oběhové, které jsou řešené úplně jinak, mají jiné bezpečnostní prvky a opatření," objasnil situaci Jakub Janda.