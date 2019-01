ČERVENÝ KOSTELEC - V místním Hospici Anežky České, kde pobývají těžce nemocní převážně onkologičtí pacienti, stále krok po krůčku pokračují ve vytváření podmínek nutných pro zavedení nové služby – domácí hospicové péče.

ILUSTRAČNÍ FOTO - DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE by spočívala v tom, že pacient by mohl pobývat doma. Docházel by za ním totiž tým odborníků, který by mu poskytoval zdravotní úkony, jež je možné v domácím prostředí realizovat. | Foto: DENÍK/Zuzana Kubečková

Služba by spočívala v tom, že onkologický pacient propuštěný z nemocnice by zůstal doma a z hospice by k němu docházel tým lékařů a sester, kteří by mu poskytovali zdravotní úkony, jejichž provedení je v domácnosti možné.

Mají vrchní sestru

Pokud by pak nemoc pokračovala a doma by ji už nebylo možné zvládnout, byl by pacient třeba i s někým z rodiny přijmut do hospice, kde by se mohlo na domácí hospicovou péči navázat.



„Co se týče příprav, už jsme se samozřejmě pustili do shánění personálu, který by novou službu zajišťoval. Zatím máme vrchní sestru. Ta by měla nastoupit již v lednu. Absolvuje různé stáže a v průběhu roku si bude do týmu sama shánět potřebné odborníky,“ sdělil Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity, pod níž hospic spadá. Podle jeho dalších slov již také funguje skupina, která chystá standardy a kritéria pro novou službu, a také tým zabývající se přípravou stanovení domácí hospicové péče do legislativy včetně financování, požadavků na personál a podobně.

Shání i finance

„Ke konci roku plánujeme oslovit agentury domácí hospicové péče v kraji a požádat je v tomto ohledu o spolupráci, neboť služby poskytnuté v budoucnu našim týmem, budou omezeny dojezdovou vzdáleností,“ uvedl Wajsar.



Kromě již zmíněného však hospic především shání peníze nutné na zavedení zmíněné novinky. Finanční prostředky jsou třeba na vybudování zázemí pro zdravotnický tým, na nákup automobilu potřebného pro dojíždění za pacientem, i na samotný provoz.



„Nějaké finance jsme již získali díky benefičním akcím, které jsme v průběhu roku pořádali,“ podotkl Miroslav Wajsar.



Datum, kdy bude v červenokosteleckém Hospici Anežky České zavedena nová služba, nelze prý zatím odhadnout. Vše bude záležet na tom, do kdy se podaří obstarat všechny potřebné záležitosti. Jisté však je, že domácí hospicová péče by se neměla rozjet nárazově, ale spíše postupně.