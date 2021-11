„Je nám to líto, ale příroda je mocná a někdy nám to dává najevo i tímto způsobem. Jedná se o úsek dlouhý cca 300 metrů – od rozcestníku Teplické skály – Krápníky k bodu záchrany č. 162 u Bašty. Tato část je uzavřena v obou směrech. Od obou míst uzávěry je třeba vrátit se zpět k Horolezecké chatě,“ upozorňuje Beata Radoňová z teplického infocentra, že část okruhu museli provozovatelé z bezpečnostních důvodů uzavřít. K odlomení kusu skály došlo naštěstí v noci, takže na chodníku nikdo nebyl. Kdy bude okruh opět zprůchodněn zatím není zřejmé.

V pátek se v Teplických skalách koná obhlídka prohlídkového okruhu vlastníka skal se zástupci Správy CHKO Broumovsko. „Je to dlouhodobě plánovaná prohlídka, která se koná každý rok,“ říká starosta Josef Bitnar s tím, že celá záležitost se aktuálně řeší a místo už prozkoumal geolog. „Je tu ale i obava, že by mohlo dojít k dalšímu zřícení, takže místo je potřeba pořádně prozkoumat,“ je si vědom starosta, že nelze nic uspěchat. Škoda na poničené lávce není podle něj nijak dramatická. „To nijak neřešíme – je to pár prken a trámů,“ dodává s tím, že nejdůležitější je, že se nikomu nic nestalo..

Zřícené pískovcové bloky jsou s ohledem na svou hmotnost stále na místě. A ještě tam zřejmě dlouho zůstanou. Není vyloučeno, že navždy - jako ukázka toho, co příroda přirozený přírodní proces zvětrávání dokáže. „V tuto chvíli je ve hře varianta, že se v té oblasti udělá provizorní obchůzková stezka, aby se dal okruh projít v bezpečné vzdálenosti od skal,“ zmiňuje jednu z možností, která ale letošní turistickou sezónu nezachrání. Město Teplice nad Metují začalo provozovat skalní okruh po dlouhé době až v letošním roce, kdy se velká část území s nejrozsáhlejším skalním labyrintem ve Střední Evropě vrátila pod správu města. Posledních 20 let byly skály provozovány soukromými společnostmi. Končíci turistická sezóna však nebude patřit k těm nejvydařenějším. „Není sice ještě konec roku, ale návštěvnicky je o třetinu horší než loňská,“ zmiňuje starosta. Důvody jsou podle jeho slov nasnadě. „Covid – co jiného… Nejezdili Poláci,“ vidí za poklesem návštěvníků. O tom, že mají Poláci ke skalním městům na Teplicku blízko svědčí i zpráva ve Valbřišském deníku, který zřícení skalního bloku nazval dokonce katastrofou.

Zřícení skalního bloku o takovéto velikosti rozhodně není častou záležitostí. K ještě výrazně většímu zřícení došlo shodou okolností před sto lety. V masivu Boru v česko-polské části Stolových hor stála skalní věž jejíž spodní část se prý neustále drolila, a proto se jí začalo říkat Sypací skála. V noci z 10 na 11. května roku 1921 se přečnívající balvan náhle odlomil a masa skalních bloků se s obrovským rámusem řítila dolů a cestou drtila vše, co ji stálo v cestě. Dráha řícení byla mnoho set metrů dlouhá a několik skalních bloků poškodilo i chalupy, stojící nejblíže pod svahem Boru v dráze této kamenné laviny. Příhodu dodnes připomínají jak základový skalní výhoz samotné Sypací skály, tak i rozsáhlé balvaniště na úpatí hory. Zřícení Sypací skály bylo skutečně katastrofické. Přes značné hospodářské škody však naštěstí nedošlo ani k zranění lidí.