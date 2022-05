Zákeřná borelióza: Umí se maskovat, červený flíček není jediným varováním

Otázka pro starostku Šestajovic Alenu Postupovou



Jak se žije v Šestajovicích? Z čeho máte jako starostka radost a co vám naopak práci pro obec komplikuje?



Myslím si, že lidé tu jsou spokojeni. Nejsem sice přímo rodačka, ale žiji tu již 23 let. Máme zde hezkou přírodu, občas uspořádáme nějakou akci, kde se můžeme sejít. Myslím si, že na takové malé obci je sousedské setkávání to nejdůležitější. Těší mě, že tu mají zájem o bydlení mladí lidé – ti, co tu vyrostli, ale i nově příchozí, kterým se tu líbí – buď kupují nemovitosti k trvalému bydlení nebo chtějí stavět. Doba, kdy mladí chtěli z venkova do města se asi změnila. Vyhledávají život na vesnici, odkud to je jen kousek do Jaroměře, České Skalice nebo Nového Města.



Na druhou stranu mě trápí třeba to, že jsou na nás kladeny stejné legislativní nároky jako na velké obce. Na co mají třeba ve městech na každou agendu člověka, my musíme dělat všechno v jednom, ve dvou lidech. Sice nám z kraje pomáhají, ale stejně je potřeba vědět od všeho něco – od stavebního, od životního… Musíme se s tím ale nějak popasovat.

Šestajovice

PRVNÍ ZMÍNKA: 1450

POČET OBYVATEL: 168

ZAJÍMAVOSTI:

Obec Šestajovice je tvořena v současné době ze dvou částí - Šestajovice a Roztoky. Rozprostírá se na levém břehu řeky Metuje asi 6 km východně od města Jaroměře, na spojnici Jaroměř - Nové Město nad Metují. Jde o ves typu slovanské návesné okrouhlice ve tvaru podkovy s vějířovitou paprskovitou plužinou.

Přírodní vzácností je “Šestajovická stráň“, nacházející se mezi obcemi Šestajovice a Roztoky na rozloze 13,5 ha, která je tvořena dubohabrovým hájem se specifickou květenou a za obcí Roztoky památný strom “Kavalírův dub“ s obvodem kmene 415 cm a výškou 31 m.

PAMĚTIHODNOSTI:

Mezi historické památky obce můžeme zařadit bývalý mlýn v Šestajovicích z roku 1495, malou vodní elektrárnu s Francisovou turbínou z roku 1904. U domu číslo 37 se nachází socha Panny Marie a uprostřed obce stojí žulový památník od J.Bárty zasvěcený obětem 1. světové války, který byl slavnostně odhalen r. 1928. V Roztokách je možno shlédnout také bývalý mlýn s vodní elektrárnou.

VÝZNAMNÍ RODÁCI

Jan Javůrek *(1698) jeden ze zakladatelů české exulantské obce Husinec

Matěj Ast *(1712) jeden ze zakladatelů české exulantské obce Husinec

TIP NA VÝLET:

Pokud zavítáte do obce Šestajovice a jejího okolí, nenechte si ujít návštěvu nedalekého pevnostního města Josefov. Jeho výstavba začala už v roce 1780. Celý komplex byl dokončený o sedm let později a mohl začít plnit svoji úlohu.

Hlavním úkolem Josefova bylo bránit severní hranice rakouské říše proti Pruskému království. Ale to nebylo jediné využití. Pevnostní město bylo vlastně obrovskou zbrojnicí, skladištěm střelného prachu, zásob jídla a v neposlední řadě také poskytovalo bezpečné ubytování vojákům i civilistům. Vydejte se do pravoúhlých ulic pevnostního města Josefov, poznejte jeho unikátní strukturu, obdivujte mohutné hradební valy a hluboké obranné příkopy, zažijte dobrodružství v tajemných podzemních chodbách, kráčejte po stopách minulosti po boku neznámých vojáků i věhlasných generálů, objevujte zapomenuté příběhy, zákoutí i další možnosti, které město skýtá.