Náchodsko - Tak už známe vítěze. Sice nic mimořádného nedokázal, ale podle názoru většiny čtenářů Náchodského deníku, kteří se zúčastnili soutěže o nejkrásnější vánoční strom, vypadá nejlépe. Prvenství z loňského roku obhájil i letos strom na náchodském Masarykově náměstí. Z celkem 462 hlasů jich tento smrk ztepilý získal 184.

Ilustrační foto

Radost a nadšení z vítězství neskrýval náchodský starosta Jan Birke, kterému strom září před okny radnice. „To je báječná zpráva. Jsem doslova nadšený a hlavně pyšný," reagoval bezprostředně po zjištění výsledku hlasování. „To by byla ostuda, kdyby největší město v regionu a třetí největší město v Královéhradeckém kraji nevyhrálo," nechal se slyšet Jan Birke. I on sám hlasoval a soutěž sdílel na internetové sociální síti Facebook. „Všechny reakce na strom byly kladné. Za celou dobu jsem neslyšel, že by se někomu nelíbil," pochvaloval si.

Město Náchod nenechalo nic náhodě. Začalo to už výběrem stromu, který darovala soukromá osoba. Zásluhu na prvenství neslo zcela jistě i jeho nové osvětlení.

Druhé místo v soutěži obsadil strom v Novém Městě nad Metují. Tomu čtenáři poslali celkem 115 hlasů. Třetí příčka patřila Hronovu. Čtrnáctimetrový smrk se líbil 95 hlasujícím. Pouze 20 hlasů stačilo Broumovu na čtvrté místo. Další v pořadí se umístila města Červený Kostelec (15), Jaroměř (10), Police nad Metují a Česká Skalice (oba 7), Teplice nad Metují (5) a Meziměstí (4).

Mezi hlasujícími, kteří chtěli být zařazeni do slosování o ceny, svůj hlas poslali na uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu a správně uhodli pořadí prvních tří stromů, byli pouze dva čtenáři. Těmi jsou Matěj Bednář a Oldřich Schejbal. Oba z Náchoda. Jako třetí získá výhru i Helena Bauerová z Náchoda. Ta sice netrefila pořadí stromů, ale její odpověď byla nejoriginálnější. Soutěžní kupon nalepila na půvabné vánoční přání, ve kterém popřála celé redakci krásné Vánoce i spokojený příští rok. Na obálku vlastnoručně nakreslila ozdobený vánoční strom.

Ceny do soutěže věnovala firma Fireworks service s.r.o. Ohňostroje Náchod.