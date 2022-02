„Třeba tady, jak vjede tank na osobní automobil,“ přepouští v mobilu hrozivě vypadající záznam z Kyjeva, kde na poloprázdné komunikaci skončí pod vojenskou technikou projíždějící automobil. Na dalším videu je záběr, jak z totálně zdemolovaného auta se několik lidí snaží vyprostit řidiče, který incident zázračně přežil. „To by měli lidi v Čechách vidět, co se tam děje,“ říká a pouští další video, kde jsou zneškodnění ruští vojáci, kteří v přestrojení do ukrajinských uniforem chtěli proniknout do centra města.

Do Muzea papírových modelů můžete přinášet materiální pomoc pro Ukrajinu

„Strašně mě to překvapilo. Absolutně jsem to nečekal,“ vrací se rodák z Rovna (zhruba čtvrtmilionové město ležící mezi Lvovem a Kyjevem) k začátku ruské invaze. „Nikdo to nečekal. Ještě před několika týdny jsem tvrdil, že Ukrajinu nenapadnou, protože by to pro ně nemohlo dobře dopadnout a celý svět by viděl, co jsou zač. A přece se to stalo a není pro to žádná omluva,“ krčí rameny, ale je přesvědčen, že si Rusové akorát před světem utrhnou ostudu. „ I v Afghánistánu válčili a stříleli a odtáhli s nepořízenou. Budou utíkat z Ukrajiny. Nemohou tak velkou zemi okupovat a držet ve vězení pod namířeným kalašnikovem,“ je přesvědčen a připomíná historické paralely, které přináší obměna generací. „Třecí plochy mezi Ruskem a Ukrajinou jsou stovky let. Putin ví, co s námi dělala Kateřina Veliká anebo později Stalin. Ale ani ten se k bombardování neuchýlil.“

Ukrajina je uprostřed hry mezi Ruskem a Amerikou

Probíhající konflikt považuje také za vzkaz, jehož adresátem má být NATO.

„Rusové ukázali, jak jsou připravení jednat. Rozehráli poker a Ukrajina je uprostřed hry mezi Ruskem a Amerikou,“ přirovnává konflikt. Příbuzné a kamarády jezdí na „rodnou hroudu“ navštívit několikrát do roka. Právě od nich a od přátel mu chodí nejčerstvější zprávy. „Tohle je boj domobrany v Kyjevě. Zápalnými lahvemi z barikády zastavují ruský tank,“ komentuje video, na němž směrem k ruské technice létají z barikády tzv. Molotovovy koktejly. Ty ukrajinské se jmenují Koktejl sprotiv (koktejl odporu) a návod na jejich výrobu se také šíří mezi Ukrajinci po sociálních sítích. Další videa obsahují výslech vyděšeného ruského zajatce, vzkazy významných ukrajinských osobností či fotografie Bělorusů, kteří se přiklonili na stranu Ukrajiny.

Náchodem v sobotu večer projela vojenská technika

Nyní se na mnoha místech regionu rozbíhají sbírky na pomoc Ukrajině. „Potřebují léky, jídlo, deky, matrace, svítilny, baterky, plynové hořáky a bomby na ohřev potravin,“ říká Igor Puhajko, který byl už válce blízko v roce 1980, kdy narukoval přímo z dněpropetrovské vysoké školy stavební a po výcviku ho jen hodiny dělili od odletu do Afghánistánu. „Byl jsem sedm měsíců na výcviku v Konotopě,“ zmiňuje místo, kde se nyní bojuje o vojenské letiště. Nakonec díky okolnosti, že byl jediným mužem a živitelem rodiny, tak byl z vojenské mise do Afghánistánu vyřazen. „To mi možná zachránilo život. Všichni museli podepsat prohlášení, že tam odjíždějí dobrovolně. Mnozí se domů nevrátili,“ říká, že už tehdy v rámci sovětské armády posílalo velení do války nejvíce Ukrajince.

Urostlý muž, který byl ve své době mistrem Ukrajiny v rychlostní kanoistice, dokončil vojenský výcvik v Kyjevě ve sportovní jednotce. „Dodnes mám na Ukrajině spoustu kamarádů mezi reprezentanty, olympioniky i mistry světa,“ zmiňuje nynější dlouholetý strážník městské policie v Broumově.