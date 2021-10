Skupina lidí, která se ani po bezmála dvou měsících nesmířila s ubouráním skály (ve skutečnosti se jedná o dvě téměř protilehlá skaliska v dolní partii cesty) vyhlásila na sociálních sítích anketu na její jméno. Členy občanské iniciativy k tomu vedl jeden z argumentů, který při povolení výjimky zazněl ze Správy CHKO Broumovsko „Tato skála na dně údolí není významným skalním útvarem, nedochovaly se na ní žádné historické ani geodetické značky,“ uvedl Petr Kuna z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Místní milovníci přírody se proto rozhodli dát skále jméno, aby nebyla pouze anonymním němým svědkem běhu světa. V záplavě navrhovaných názvů pro osekanou skálu nechybí ani názor poukazující na zbytečnost takovéhoto konání. „Vymýšlet název, který by vystihoval to, co se se skálou stalo, je zcela zbytečné. Za pár let jí příroda obrousí, zaroste mechem a nikdo si ani nevzdechne, že ji před x lety někdo narušil,“ říká Jan Kašpar. „To by se tam musela dát informační cedule, která by vysvětlovala, co se stalo. Ale jestli je jedna narušená skála tak důležitá, aby si zasloužila takovou ceduli, silně pochybuji,“ dodává, že skály by měly mít jméno třeba historického významu, nebo jméno podle svého tvaru a podobně. „Ale určitě ne tady navrhovaná jména těch, co se na tom poškození podíleli. To je krátkozraké.“

O tom, že čerstvou ránu po odbourané skále příroda brzy zacelí, je přesvědčen i Petr Kuna. „Odtěžená plocha je velká asi tři krát čtyři metry. Ve vlhkém prostředí skála opět brzy poroste mechy a lišejníky,“ uvádí, a dodává, že stopy po historických úpravách skal jsou na Broumovsku k vidění na mnoha místech.

Své návrhy na jména skály mohou lidé přidávat na facebookovou stránku Skála na Pánově cestě do 18. října. Vyhlášení pak proběhne 20. října od 17 hodin na veřejném diskusním kruhu, který iniciativa pořádá k problematice kůrovcové těžby na Broumovsku v Pellyho domech v Polici nad Metují.

Důvodem jejího ubourání byl argument, že při průjezdu dlouhých nákladních vozů se dřevem hrozilo poškození skály i lesní techniky. Ochránci přírody proto vyhověli žádosti o výjimku z ochranných podmínek maloplošného zvláště chráněného území. Původně měla být skála dokonce odstřelena, ale ukázalo se, že je drolivější více než se očekávalo, a tak byla odstraněna pomocí pneumatického kladiva.

„V rámci správního řízení jsme zvažovali, jestli veřejný zájem převáží nad zájmem na ochraně mezoreliéfu skály v komplexu Polických stěn. Dospěli jsme k závěru, že toto odstranění skutečně nemá rozsah, který by podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí mohl mít negativní vliv na ochranu přírody,“ uvedla k udělení výjimky vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová.