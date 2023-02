Ondřej Dvořáček zastavil naproti obecnímu úřadu v Havlovicích na Trutnovsku s traktorem, vystoupil, přes aplikaci v mobilu otevřel schránku a vytáhl balíček se zimní čepicí, kterou si objednal na e-shopu. Netrvalo to ani minutu a mohl pokračovat v cestě za odklízením sněhu ve vesnici. Výdejní Z-Box Zásilkovny je v Havlovicích od 1. července loňského roku. Ve vesnici s tisícovkou obyvatel se náramně uchytil. Právě Ondřej Dvořáček patří mezi obyvatele, kteří ho využívají pravidelně.

„Jsem člověk, který hodně objednává zboží přes e-shopy. Když něco potřebuji koupit, tak prakticky všechno objednávám na internetu. Jsem proto rád, že v Havlovicích Z-Box je,“ pochválil místní údržbář novou službu. Nemusíme prý díky tomu nikam dojíždět, zásilka mu přijde přímo do vesnice. Funguje to bez problémů.

Ondřej Dvořáček si vyzvedává v Z-Boxu v Havlovicích balíček s objednaným zbožím.Zdroj: Deník/Jan Braun

Podstatná je ale cena, která je jedna z nejlevnějších. „Další obrovskou výhodou je, že je balíček k vyzvednutí v obci 24 hodin, nemusím dojíždět do města,“ vyzdvihl Ondřej Dvořáček největší přínos automatického výdejního místa.

Z-Box v Havlovicích má dvacet schránek pro větší i menší balíčky. Podle starosty Martina Kulta je využívaný od prvních okamžiků. „Lidi se ho naučili využívat, zejména mladší generace. Myslím, že to je hodně dobrá služba občanům. Rozmýšleli jsme se mezi několika společnostmi, které provozují zásilkové boxy, nakonec rozhodla nejlevnější cena dodávání zásilek,“ řekl starosta.

Obec za provozování služby nic neplatí, Zásilkovně poskytla zdarma k dispozici část pozemku naproti obecnímu úřadu, kde se dá zaparkovat a zásilku bez problémů vyzvednout. Zásilkovna zdarma dodala do Havlovic svůj box, obec si jen vybrala rozměry.

„Doporučovali mi mnohem větší, přesvědčovali mě, že lidi se to tak naučí využívat, že nebude dostatečný. Nevěřil jsem tomu. Naši lidi jsou konzervativní, opatrní a myslel jsem si, že to nebudou ze začátku tolik využívat. Mýlil jsem se,“ přiznal starosta Kult.

Z-Box je napájený solárními panely, nejsou tak s ním žádné další výdaje.

„Výhodou je, že si lidé můžou vyzvednout zásilku podle svého časového harmonogramu. Sami si rozhodnou, kdy si zásilku vyzvednou. Je to služba nonstop,“ dodal.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Velký zájem o využívání služby potvrdil i řidič Zásilkovny Tomáš, pro něhož jsou Havlovice jednou ze zastávek na trase mezi Trutnovem, Úpicí, Chvalkovicemi a Dolany. „Do Havlovic jezdíme denně, obvykle sem vozíme patnáct balíčků. Pro některé vesničky, kam nelze umístit zásilky do kamenné prodejny, je Z-Box,“ uvedl řidič.

Největší nápor zažilo výdejní místo v Havlovicích před Vánocemi, kdy se častokrát všechny objednané balíčky ani do dvaceti schránek nevešly. Zákazníci si je pak museli vyzvedávat v kamenných prodejnách, které jsou nejblíže v Úpici.

Podle pravidelného uživatele Ondřeje Dvořáčka funguje bezkontaktní vyzvedávání zásilek jednoduše. „Musíte mít aplikaci v telefonu, přes bluetooth se spojíte se Z-boxem, kliknete na pokyn otevřít schránku a ona se automaticky otevře podle velikosti zboží, které mám objednané. Všechno je automat. Funguje skvěle,“ přiblížil postup, jak se dostat ke svému balíčku.

Zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková uvedla, že jejich společnost neustále hledá cesty, jak zvýšit komfort výdeje zásilek. „A jednou z možností jsou právě bezkontaktní výdejní místa Z-Box. Jejich rozměry dovolují umístění v nákupních centrech nebo třeba na náměstích, a tak jsou tato výdejní místa kdykoli po ruce a skutečně blízko lidem,“ objasnila.

V Libňatově, který s Havlovicemi sousedí a má čtyři stovky obyvatel, by o podobnou službu také stáli. „Máme štěstí, že u nás v Libňatově zatím funguje pobočka České pošty, ale vím, že obraty zde nejsou velké. Zařízení typu Zásilkovna nebo Balíkovna bychom rozhodně přivítali, nicméně před časem jsem u jednoho dodavatele neuspěl, protože jeho podmínkou byl počet obyvatel, i s chalupáři, případně sousední obcí, alespoň na hranici 1000. A k tomuto číslu se bohužel nedostaneme,“ uvedl starosta Libňatova Jaroslav Pich.

Pro obec by bylo jistě zajímavé mít podobné zařízení, protože v současné době jezdí velké množství přepravních společností, které například nadměrně zatěžují i komunikace, které obec draze opravuje. „Při svážení na jedno místo by toto odpadlo. Navíc je to mezi lidmi populární a dovedu si představit, že bychom tímto také rozšířili počet nabízených služeb, což je přínosné pro každou vesnici,“ řekl Pich.

V Česku stojí již zhruba šest tisíc automatických výdejních boxů, další tisíce přibydou jen letos. Zásilkovna má aktuálně 3709 boxů. „Oblíbenost Z-Boxů ukazuje fakt, že jejich velkou část stavíme na žádost obcí či jednotlivců, kteří vidí, jak fungují v sousední vesnici nebo městu a chtějí je mít i na svém území. Pro tento rok máme v plánu zaměřovat se na obce nad 1500 obyvatel. Situaci ale vždy posuzujeme individuálně,“ sdělil mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Zásilkovna na svém webu uvádí, v České republice je na instalaci Z-Boxu dohodnuta s již více než 50 procenty obcí do 1500 obyvatel.