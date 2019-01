Teplice nad Metují - V sociálním zařízení Domově Dolní zámek v Teplicích nad Metují poskytují sociální péči především seniorům závislým na návykových látkách. Bohužel tito klienti tady pobývají v nevyhovujících i osmilůžkových pokojích, což dnes už dávno neodpovídá standardům. Změnit to má rozsáhlá rekonstrukce a úpravy objektu.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Zajistí, že se klientům dostane služeb sociální péče odpovídající době a zlepší se podmínky jejich ubytování. Stavět se začne letos v září. Modernizaci domova zaplatí Královéhradecký kraj, který je jeho zřizovatelem, a předpokládané náklady na výstavbu činí 53 milionů korun.

„Na základě dlouhodobých analýz se Královéhradecký kraj rozhodl zřídit v Teplicích nad Metují domov se zvláštním režimem pro lidi závislé na návykových látkách. Domov by měl být s kapacitou čtyřiceti devíti klientů jediným takovým pobytovým zařízením v kraji. Přestavba domova by měla být hotová do podzimu příštího roku," řekl krajský radní pro sociální oblast Josef Lukášek.

V současné době jsou v domově oddělení ošetřovatelské a resocializační, po rekonstrukci přibude ještě oddělení resocializačního bydlení a alkoholové demence. „Domov bude moci zabezpečit lepší podmínky péče ve zvláštním režimu," uvedl Jiří Hošna z krajského úřadu.

Od roku 1953 sloužil Dolní zámek jako ústav pro chroniky, následně jako domov důchodců, nyní je to domov se zvláštním režimem. Hlavní budova a park jsou kulturní památkou. Kraj proto projekt konzultoval s památkáři.