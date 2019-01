Hronov - Privatizace hronovského zdravotního střediska, zvaného také Tvrz, v místních stále vyvolává silné emoce. Jeho odprodej do soukromých rukou schválilo městské zastupitelstvo už letos 27. února. V květnu se pak zabývalo peticí, svůj záměr ale pot vrdilo. „Bojím se zániku střediska, dojíždění by bylo nepříjemné,“ řekla obyvatelka Hronova Jitka Meisnerová.

Zdravotní středisko v Hronově. | Foto: Ondřej Bednář

Město spisovatele Aloise Jiráska má při počtu necelých sedmi tisíc obyvatel velké množství majetku. Spravuje totiž tři základní školy, tři mateřské školy, Jiráskovo divadlo a další instituce. Podle starostky města Hany Nedvědové nebylo v rozpočtu dostatek peněz pro provoz a údržbu všech objektů a tak se město rozhodlo středisko prodat.



„Tržní odhad ceny budovy je pět a půl miliónu korun,“ uvedla starostka Nedvědová s tím, že předkupní právo na dům mají v něm ordinující lékaři.

Ti mají čas na rozmyšlenou již jen do úterý 15. července, pak bude objekt nabídnut ostatním zájemcům ve výběrovém řízení.



V současné době ve zdravotním středisku sídlí nejen praktičtí lékaři, ale také chirurgie, gynekologie a zubní lékařka. Rentgenové pracoviště bylo zrušeno kvůli odchodu jedné z lékařek a následnému nedostatečnému vytížení přístroje.

Lékaři neuvažují o koupi zdravotního střediska



Městem plánovaný odprodej zdravotního střediska do soukromých rukou, který 27. května schválilo na svém zasedání zastupitelstvo města, má také své odpůrce. Přestože v květnu se museli radní v této souvislosti zabývat peticí, svůj záměr potvrdili.



Zubařka Anna Klikarová, která je zároveň zastupitelkou, je proti prodeji střediska. „O odkoupení budovy spolu s kolegy neuvažuji. Nemá to pro nás cenu, je zde spousta nevyužitých prostor,“ vysvětlila. Jestli svou ordinaci po privatizaci přesune jinam nebo zůstane, ještě neví. Bude záležet na podmínkách.



Zvýšení nájmu pro lékaře starostka Hana Nevědová nevyloučila. Nový vlastník tak může získávat peníze na opray a údržbu prostor, zároveň ale podle starostky nemůže nastavit nájem příliš vysoko, aby nájemníci neodešli a jemu nezůstala prázdná budova.



Občané se nejčastěji obávají právě zániku lékařských praxí. „Na budově vázne břemeno ministerstva zdravotnictví, které neumožňuje využití objektu k jiným, než zdravotnickým účelům,“ vysvětlila starostka Nedvědová.



Lékařka Klikarová ji však oponuje. Podle ní není takový problém požádat o zrušení břemena a změnit tak účel využívání budovy. „Město by si středisko mělo ponechat ve vlastní správě a starat se o něj, jako se stará třeba o městské hřiště,“ dodala Klikarová.



Zcela jinou cestou by šel zastupitel Karel Jára, ten by středisko ponechal v rukou města, které by tak nepřišlo o peníze z vybraného nájmu. „Jsem pro zvýšení nájmů a zpětných investic do budovy, třeba do tepelné izolace,“ uvedl hronovský zastupitel Karel Jára.

(Ondřej Bednář)