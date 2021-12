Jedním z nich je i Alexandr. „Trochu líto mi to je, ale už jsem si na to zvykl,“ říká mladík, který podle svých slov žije v dětském domově asi 11 let. Pod stromečkem na něj rozhodně nebude čekat deset úhledně zabalených dárků a už vůbec v nich nenajde třeba nový iPhone nebo notebook. Na prázdno však rozhodně nepřijde. „Máme stanovenou určitou částku na dárky a každý si koupí co chce,“ vysvětluje Alexandr, který zůstává v dětském domově přes vánoční svátky i se svými dvěma sourozenci – Anastázií a Lukášem. "Ten ale teď ještě spí," usměje se.

Alexandr rád nechá pobíhat své prsty po strunách, takže o dárku pod stromeček měl letos jasno. „Chtěl jsem elektrickou kytaru,“ říká student stavební školy. Proto si o ni také napsal do projektu Daruj hračku, který se snaží plnit přání právě dětem z DD a dalších zařízení, bez ohledu na věk či znevýhodnění. „Dopadlo to, přání se mi splnilo už ji mám,“ ukazuje s radostí dárek, a když hrábne do strun, tak je zřejmé, že si s novou sólovou kytarou bude vědět rady. „Já jsem si přála mobil a také ho už mám,“ nechce zůstat stranou jeho sestra, která chodí do čtvrté třídy broumovské ZŠ.

Zdroj: Deník

Vánoce jsou podle odborníků pro výchovu dětí stěžejní. Učí se, co je v životě důležité, v čem tkví hodnoty a jakmile dospějí, předávají tyto zkušenosti dál. „Jde také o zásadní věc z hlediska sebevědomí a sebeúcty. Mít pocit, že na mě záleží, že o nic nepřicházím, že mám hodnotu. Že jsou lidé, kteří na ně myslí. Pak je to samozřejmě sociální aspekt. Děti se po prázdninách ve škole baví hlavně o tom, co dostaly. Ty, které nemají o čem mluvit, jsou odstrčené,“ vysvětlila psycholožka Zuzana Spurná. V dětském domově si toto uvědomují, pročež se snaží, aby Vánocům dětí, které v zařízení zůstávají, nic nechybělo. „Svátky v našem domově vypadají tak, že vychovatelé s dětmi připravují jídlo, předtím pečou cukroví a zdobí stromeček. Štědrovečerní večeři jsme měli už minulý týden, protože pak většina dětí odjela ke svým příbuzným a rodičům,“ říká vychovatel Jan Michálek.

Až se po svátcích děti opět vrátí, tak na ně čeká ještě jedno obdarování. Tento týden totiž do domova dorazilo zhruba 50 dárků z akce Krabice od bot. „To je akce, při níž dárci zabalí dárky do krabice od bot a napíšou na ní věk a pohlaví dítěte, kterému by mohla udělat radost,“ popisuje princip ekonomka Dětského domova Liana Cholevová.