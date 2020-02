V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetezec nejen s drogistickýcm zbožím svým zákazníkům možnost podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazníci slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o fininační dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

V našem okrese se přihlásily dva domovy a organizace. Jejich názvy a adresy najdete níže. Abyste mohli co nejlépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu rovněž přikládáme.

Hlasovat můžete v anketě na konci článku od 21. února do 2. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu ze srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Okres Náchod

Domov odpočinku ve stáří Justynka, Hronov

Sportovní hry pro seniory Justynky a okolních domovů pro seniory a dětí z MŠ Zbečník

Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov zajišťuje komplexní péči 67 klientům. Klienti stárnou (věkový průměr je 88 let) a jejich zdravotní stav už není, co to "bejvávalo", ale… pořád se ještě chtějí bavit. Takže bychom pro ně chtěli uspořádat sportovní hry s tématikou ryze sportovní s názvem "Zelená je tráva aneb Ve zdravém těle zdravý duch", kdy bychom propojili nás zaměstnance, klienty našeho domova i okolních domovů a děti z mateřské školy a společně bychom si zasportovali - každý podle toho, co dokáže a zvládne. Nemusí být vítězů, stačí zúčastnit se a udělat něco pro sebe. A pohled na dětičky, které jsou živé, plné pohybu, milé a bezprostřední, to určitě přinese radost všem zúčastněným stranám. A o to právě jde. Chtěli bychom pozvat i muzikanty, takže bychom si společně zazpívali, každý by předvedl svůj repertoár (děti by zazpívaly seniorům a senioři dětem).

Městské středisko sociálních služeb OÁZA, Nové Město nad Metují

O Babiččin pohár pod záštitou kněžny Zaháňské

Propojení klientů Domova pro seniory MSSS Oáza, studentů Evangelické akademie v Náchodě a žáků ze Základní školy Malecí v Novém Městě nad Metují při sportovně-dovednostním klání, které bude probíhat v lesoparku MSSS Oáza. Akcí oslavíme 200. výročí narození významné spisovatelky našeho kraje Boženy Němcové. Prostřednictvím jejího milovaného díla „Babička“ si prarodiče zavzpomínají a děti připomenou kouzlo starých časů. Jednotlivá stanoviště se ponesou v duchu života na Starém bělidle a okolí: Zpívání s Viktorkou u splavu, Pro pírko přes plot, Střelba u Černého myslivce, Pečeme s babičkou u Prošků ve mlýně, Na slovíčko s Boženou Němcovou, Poznávání květin s komtesou Hortenzií. Atmosféru starých časů navodíme dobovými kostýmy, rekvizitami a občerstvením v „Hostinci u Sultána a Tyrla“.