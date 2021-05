Poté, co se s nemocí vypořádal a na vlastní kůži poznal její sílu, tak chtěl apelovat na ostatní, aby ji brali vážně.

„Když jsem odcházel z nemocnice vděčný za to, že mi zachránili život, tak jsem ten dík chtěl lékařům a sestřičkám nějak projevit. Ptal jsem se, co bych pro ně mohl udělat. Požádali mě, ať svůj příběh veřejně vyprávím, aby si řada lidí uvědomila, že to opravdu není chřipka, že to je vážná věc, která může mít naprosto fatální důsledky,“ říká starosta, který byl první z politiků, který naplno odvyprávěl své setkání s covidem se vším všudy a se všemi detaily.

„Vůbec jsem to nebral jako nějaké zviditelnění sebe. A myslím si, že mi to ani nikdo nevyčetl, že si dělám reklamu. Měl jsem jedinou ambici – odvyprávět, co to dokáže udělat i se silným člověkem,“ dodává Jan Birke, který se stále vypořádává s postcovidovými stavy. „Naštěstí jsem v pomyslné stupnici obtíží na té nižší úrovni,“ říká starosta, který dlouhé týdny po nemoci měl například problémy se spánkem.

Svou tvář starosta Jan Birke později propůjčil i plakátovacím plochám. „Nechtěl jsem nikomu nic vnucovat, jenom požádat lidi, aby byli opatrní. Jelikož jsem to prožil, tak jsem dal k dispozici svoji tvář. Kdybych tím měl ovlivnit alespoň jednoho jediného člověka v přístupu ke covidu, tak to mělo smysl,“ říká Jan Birke.

„Myslím si ale, že lidí, co o tom minimálně začali přemýšlet ale bylo více,“ doufá starosta, kterého velice příjemně překvapilo, že na jinak otrhaných a nevyužívaných plakátovacích plochách jeho tvář vydržela bez újmy - neotrhaná a bez namalovaných vousů či brýlí. „To beru jako znamení, že to lidé vnímali dobře,“ říká starosta, kterému posílaly stovky lidí zprávy, v němž mu vyjadřovaly podporu.

„Bylo to autentické, na nic jsem si nehrál. Lidé vycítili, že to není moje sebe reklama,“ věří bývalý hokejista, kterého nemoc podle jeho slov do jisté míry změnila. „Mám v sobě hodně pokory. Už jen kvůli tomu, že pro hodně lidí z mé blízkosti to stálo život. Bylo to smutné období, kdy mi začala chodit smuteční oznámení skoro každý den,“ zmiňuje těžkou dobu, při níž přišel i o kamaráda a starostenského kolegu z Meziměstí Pavla Hečka.

Když po covidu nastoupil zpět do kolotoče v nejvyšších patrech politiky, tak netušil, co to s ním udělá. „Docela mě překvapilo, že jsem ten návrat do politické extraligy zvládl jak psychicky, tak i fyzicky. To pro mě bylo pocitově velmi důležité uvědomění, že můžu zase dělat vše naplno,“ říká Jan Birke, jehož jméno se pak v první polovině dubna objevilo v souvislosti s nástupem na pozici ministra kultury.

Z toho nakonec sešlo, protože ministr Zaorálek se poslední chvíli dohodnuté výměně vzepřel. Ani neproměněná nominace náchodskému starostovi na popularitě neubrala. To potvrzovaly vzkazy, v nichž lidé dávali najevo spokojenost, že ministerská povinnost nebude odvádět starostu pracovně od jejich města.

„Díky tomu jsem si opětovně uvědomil, že pro mě je nejpodstatnější Náchod, který miluji a nikdy bych ho neopustil. A to, že jsem se nestal ministrem kultury, je snad v tomto směru pro Náchoďáky pozitivní,“ dodává s úsměvem Birke.