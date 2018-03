Protest studentů se přetavil v názorovou přestřelku na facebooku gymnázia

Broumov - Výstražná stávka studentstva na obranu ústavních a společenských zvyklostí a hodnot, kterou minulý týden na broumovském gymnáziu uspořádal v rámci celorepublikové akce #VyjdiVen studentský parlament, přerostla na školním facebooku v názorovou „přestřelku“, která zaznamenala rekordní sledovanost.

TICHÝ PROTEST STUDENTŮ před budovou broumovského gymnázia.Foto: Jan Kalandra

Reakci vyvolal příspěvek učitele Pavla Trenčanského, který kromě jiných připomínek nesouhlasil s tím, že „…někdo používá Gymnázium Broumov k prezentaci svých politických názorů…“ Olej do ohně přilil i fakt, že jeho zamyšlení se objevilo na webu Parlamentní listy, kde se psalo mj. o politickém zneužití studentů.

NEJSME LOUTKY, MÁME SVŮJ ROZUM

Zainteresovaní studenti však toto kategoricky odmítli: „Stávky jsme se zúčastnili čistě na základě našeho vlastního svědomí, neboť nám stav politické scény v ČR není lhostejný a s vývojem politické situace v této zemi bytostně nesouhlasíme,“ reagovali gymnazisté.

Pavlu Trenčanskému ale zanášení politiky na půdu školy vadí. „Snažím se prosadit oddělení běžných školních aktivit a jejich propagaci ve školních médiích od propagace aktivit majících pro mě silně politický podtext,“ vysvětluje svůj postoj, a přidává další příklad: „Jedná se například o vyvěšování tibetské vlajky na budově školy a tvrzení, že tuto akci celá škola podporuje nebo teď nově stávka studentů, kde v seznamu v stávkujících škol figuruje Gymnázium Broumov, i když tato instituce ve skutečnosti nestávkuje – pouze někteří její studenti,“ má jasno Pavel Trenčanský.

Jeho kolega z pedagogického sboru Milan Kulhánek k tomu říká: „Jako správce webu a facebooku školy mám dvě možnosti – buď otiskovat jen texty propagující úspěchy studentů a popisující život školy, nebo otiskovat i texty vyjadřující názory na věci veřejné. Volím variantu druhou. Myslím si, že je ku prospěchu studentů slyšet zaznívat názory zcela diametrálně odlišné. Život není černá a bílá. Učme se vyměňovat politické názory bez urážek a osočování,“ nevidí problém v diskusi Milan Kulhánek.

STÁVKU SCHVÁLIL, DEBATU NEKOMENTUJE

Přestože se výměna názorů, do níž se zapojili i lidé „zvenčí“, odehrává na facebooku broumovského gymnázia, nemá ředitel Karel Výravský potřebu ji nějak komentovat. „Studenti se učí žít v občanské společnosti, všímají si záležitostí, které se jim nelíbí. I když se nejednalo o školní akci, tak jsem ji studentům schválil i za cenu narušení výuky,“ říká Karel Výravský. „Politika by se neměla do školy zatahovat. Vidím ale pozitiva, že to studenti chtějí sami. Abych ale vydával stanovisko za školu, jestli souhlasím se studenty nebo s Pavlem Trenčanským…“ nechce přilévat olej do ohně ředitel broumovského gymnázia.