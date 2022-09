Sváteční atmosférou ožilo město už v sobotu v dopoledních hodinách, kdy jím prošel historický průvod s Janem Černčickým z Kácova, zakladatelem města. Během dne pak lákaly atrakce pro děti, prohlídky historických památek, koncerty (vystoupili Voxel, kvarteto NoFi, The Beatles Revival a Karel Kahovec) a výstavy.

Mnozí si nenechali ujít ani přehlídku automobilových veteránů KH Metuje, Podorlického VCC Dobruška a polských historických vozů. Na zámku se uskutečnily kastelánské prohlídky, zámecké trhy, zámecké trhy a výstavy fototobrazů a fotografií.

V letošním roce pak opět jezdila oblíbená autobusová linka zdarma, po celý den v půlhodinových intervalech, a to na trase do partnerského města Duszniki Zdrój, na Kuronské slavnosti a do Malých lázní v Náchodě. Součástí dne byly také oslavy 25. výročí podpisu partnerské smlouvy s městem Duszniki Zdrój.