Zatímco většina čápů na Náchodsku si dává se svým příletem na hnízda na čas, tak první okresní čáp přistál v úterý odpoledne na hnízdě ve Slavětíně nad Metují.

Během středy se pouštěl do drobných oprav hnízda. Například na Broumovsku, kde je silná koncentrace čápů na několika stovkách metrů se zatím žádný neukázal. Díky kameře, která byla před deseti dny instalována na sušák požárních hadic, kde je hnízdo umístěno, ví se i přesný čas jeho příletu: Stalo se to v úterý 29. března ve 14:03. Vzhledem k tomu, že je hnízdo monitorováno online přenosem webkamerou, mohou zájemci nakouknout kdykoliv přímo z domova do hnízda v živém přenosu vysílaném na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ecei6HBGpwo.

Zdroj: Youtube