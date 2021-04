Koncentrací čapích hnízd je Broumovský výběžek známý. Hned tři hnízda jsou přímo v Broumově od sebe vzdálená jen pár set metrů.

Komín firmy Koh-i-noor už obsadil první čáp | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Na jedno z nich přilétl včera první čáp. „Ráno jsem si šla do schránky pro noviny a hned jsem si ho všimla, jak si na hnízdě čistil peří,“ usmívá se Marie Hornychová, která si poslední roky zapisuje, kdy se čápi na komíně objeví. „V roce 2018 přilétl 26. března čáp a čápice o dva dny později. V roce 2019 to bylo také 26. března, a vloni přilétl 1. dubna večer a čápice dorazila 4. dubna,“ dívá se do kalendáře, kam si pozorování zapisuje.