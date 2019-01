Náchodsko –V pátek 1. dubnasi ornitologové připomínali Mezinárodní den ptactva. Žádné velké oslavy nebo tématicky zaměřený program se ale u příležitosti tohoto dne nekoná.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Důvod je prostý. Jak nám vysvětlil ornitolog Jiří Kult, začátek dubna je ještě brzký termín a mnohé druhy ptáků teprve přilétají ze svých zimovišť.

„Teď hlavně chodíme po venku a koukáme co přilétá,“ říká a dodává, že pro ornitology je významnější událostí „Vítání ptačího zpěvu“. To je bezesporu největší koordinovaná akce svého druhu u nás a je určena milovníkům ptactva a přírody, aby pod vedením zkušených ornitologů uvítali a oslavili první ptačí písničky a krásu jarní přírody. Akce se konají od 16. dubna do 14. května. Jedna z nich bude v sobotu 30. dubna v 8 hodin u rybníka ve Starém Plese, kde začíná vycházka do vznikajícího ornitologického parku ČSO Josefovské louky. Účastníci si prohlédnou čapí podložku a umělá hnízdiště pro ledňáčky a uvidí ukázku kroužkování ptáků. Po vycházce bude následovat prezentace o Josefovských loukách v hospůdce u pana Mizery na hrázi rybníka.



Podle mysliveckého kalendáře měl tento týden (30. března) vrcholit přílet čápa bílého. Přestože už v našem regionu bylo několik jedinců spatřeno, většina hnízd ke včerejšímu dni zatím na své obyvatele čekala.



První, který dorazil na své hnízdo v našem okrese, byl čáp v Hronově. Na začátku tohoto týdne rovněž ožilo čapím klapotem i hnízdo ve Velké Vsi v Broumově. A další kmotři už se jistě blíží…



A jak je to s ostatními ptačími navrátilci? „V posledním týdnu jsme zazanmenali enormní tah červenek obecných, které se vrací ze Středomoří. Na Rozkoši byl už spatřen i slavík modráček, vrací se rehek domácí, řečený kominíček nebo čermáček,“ vyjmenoval Jiří Kult.

…čapí nej Královéhradecka

* každoročně se na východočeská hnízdiště vrací okolo 100 párů čápů bílých

* nejvíce čapích párů hnízdí v současnosti na Ústeckoorlicku, kde v r. 2009 zahnízdilo 18 párů

* nejvýše položenou čapí stavbou je hnízdo v obci Vortová na Chrudimsku s nadmořskou výškou 618 m. n. m.

* nejvíce působivou čapí stavbou je hnízdo na komíně ve Vysokém Mýtě

* největší čapí stavbou je patrně hnízdo na komíně v obci Zálší na Ústeckoorlicku

* nejrychlejší ústup čapí populace je registrován v jižní části Náchodska, kde v r. 2009 nehnízdil ani jeden divoký pár

* nejstarší značený čáp hnízdí v obci Královec na Trutnovsku a v r. 2009 měl 18 let

* nejvíce hnízd v jednom sídle má Dvůr Králové n. Labem a Broumov, kde je po třech aktivních hnízdech

* nejmenší vzdálenost mezi současně obsazenými hnízdy je 125 m v Broumově na Náchodsku

* nejdále zalétl čáp označený v Provodově na Náchodsku, který byl nalezen v Jihoafrické republice, více jak 10 tisíc km daleko od rodného hnízda

* handicapovaný pár čápů u chovatele v Běluni na Náchodsku každoročně odchovává mláďata, která se zapojují do divoké populace.

⋌Zdroj: www.capiweb.cz