Poprvé v historii festivalu se proto zahajovací koncert uskuteční pouze on-line. Zájemci ho mohou sledovat v sobotu od 18 hodin na festivalovém webu www.zapoklady.cz nebo na www.mall.tv, v rámci projektu #kulturažije.

„Hygienická opatření a redukce míst v uzavřených prostorách nás přinutila pozměnit obvyklý formát návštěvnosti. Naší prioritou je především to, abychom všichni zůstali zdraví,“ vysvětluje ředitelka festivalu Tereza Kramplová, proč jsou koncerty rozšířeny do on-line prostředí.

„Zároveň se velmi těšíme na to, že se opět setkáme s našimi posluchači na živých koncertech. Za velmi pozitivní zprávu považuji to, že se podařilo udržet plánovanou dramaturgii festivalového programu a všichni účinkující, a to i ti zahraniční, na festivalu vystoupí,“ těší Terezu Kramplovou.

Festival zahájí hradecká filharmonie

O zahájení festivalu se dnes od 18 postará nejvýznamnější symfonický orchestr regionu – Filharmonie Hradec Králové s klavíristou Matyášem Novákem. Koncert připomene beethovenovské výročí 250. let od narození německého skladatele, a zároveň upozorní na nález pozoruhodného dobového kaligrafického opisu prvního vydání Beethovenova Klavírního koncertu C dur.

„Dochovaný rukopis je dokladem toho, že benediktini měli v oblibě nejen hudbu liturgickou, ale i světskou. Představování zapomenutých děl broumovského archivu je jedním z cílů festivalu a touto myšlenkou navazujeme i na minulé roky, kdy festival uvedl školskou hru Augustina Šenkýře, nebo díla jeho současníků,“ uvádí ředitelka festivalu.

Nahrávání koncertů se zpřístupní lidem

První polovina festivalu do konce července sice proběhne on-line na sociálních sítích v tradičních časech koncertů (každou sobotu od 18 hodin), ale vybrané natáčení zpřístupní pořadatelé i veřejnosti. „Tři z pěti červencových koncertů zároveň budou moci navštívit i posluchači, a zažít tak mimořádnou atmosféru nahrávání koncertu. Srpen již bude celý patřit živé hudbě v obvyklé podobě,“ říká Kateřina Ostradecká z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Ve středu 1. července bude festival pokračovat prvním koncertem naživo, který se uskuteční v kostele sv. Anny v obci Vižňov. V 18 hodin vystoupí sopranistka a držitelka ceny Thálie Jana Šrejma Kačírková, kytarista Lukáš Sommer a smyčcové kvarteto M. Nostitz Quartet. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje stejně jako každý rok na pomoc skupině broumovských kostelů.

Hudební festival Za poklady Broumovska každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumov­ských kostelů, které rozeznívá sobotními podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí.



Genius loci broumovského regionu, benediktinská his­torie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti.



Vstupné na koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

Jiří Řezník