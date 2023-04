/ROZHOVOR/ Některé druhy jedlých hub, jako například penízovku sametonohou nebo jidášovo ucho, lze každoročně nacházet i v zimě. Teď už se o slovo hlásí i jarní druhy. Ze země se derou třeba první plodnice kuchyňsky využitelné a labužníky vysoce ceněné kačenky české nebo různých druhů smržů. Ptáme se Libora Tmeje z Mykologického klubu Choceň, za jakými jarními houbami můžeme v nejbližší době vyrazit.

Malinká kačenka česká. | Foto: Jiří Laštůvka

Jaké druhy začínají růst?

Současné chladné počasí zatím houbám moc nepřeje, ale když budeme mít opravdu velké štěstí, tak skutečně najdeme kačenky české. To je moc pěkná a chutná jarní houba, rostoucí i týden nebo čtrnáct dní před smrži, což jsou další oblíbené jarní houby. Kačenky i smrže vypadají podobně. U smrže je ale hlavička houby přirostlá ke třeni po celé délce, zatímco u kačenek je hlavička na třeň shora nasedlá.

V jakém prostředí máme tyto houby hledat?

Často na ně narazíme na plochách pokrytých mulčovací kůrou. Tedy obvykle na zahradách, v parcích, starých sadech a podobně. Ideální jsou plochy skloněné k jihu, obvykle na opukovém nebo vápencovém podloží. Kačenky ani smrže totiž nepatří mezi typické lesní druhy.

Mohou houby ovládnout lidi jako v Last of Us? Existuje mnoho nebezpečných druhů

Kdy končí období jejich růstu?

Pokud mají vhodné mikroklima, obvykle je nacházíme v několika týdnech od konce března do poloviny května. Jsou to typické jarní houby.

Jak smrže nejlépe připravit?

Smrže jsou vynikající nadívané, například mletým uzeným masem nebo játry. Jsou to duté houby, takže se velmi dobře plní. Smrže jsou ale výborné i samotné, třeba v úpravě na jarní cibulce. Podusit, podlít trošku bílým vínem, nastrouhat na ně trochu výraznějšího sýra. To je lahůdka.

Co přijde po smržích a kačenkách?

Začátkem května se objeví čirůvky májovky, což už jsou klasické kloboukaté lupenaté houby, které už mnozí houbaři dobře znají. Májovky je nejlepší hledat na stráních, v sadech nebo na pastvinách. Když je vhodný rok, objevují se i ve velkém množství.

Vzácná houba. Na Šumavě po čtvrt století znovu našli pralesní choroš

Jak s čirůvkami naložit v kuchyni?

Čirůvky májovky mají takovou okurkově moučnou vůni, takže jsou předurčeny do různých smetanových omáček nebo k úpravě na paprice a podobně.

Jedlé houby nacházejí využití i v restauracích. Lze si jejich prodejem přivydělat?

Je to možné, ale prodejce musí nejprve složit odbornou zkoušku a získat potřebný certifikát. Zkouška v podobě testu se skládá na krajské hygienické stanici za přítomnosti mykologa. Se získaným certifikátem je možné houby prodávat do restaurací, do obchodů, nebo je nabízet na trzích. Tam už pak nejsou žádná omezení.

Sám takto houby prodáváte?

Neprodávám. Restaurace sice běžně oslovují i náš mykologický klub, ale z časových důvodů musíme nabídky vesměs odmítat, protože máme svá zaměstnání. Ona to není práce pro každého. Ideální je, když bydlíte přímo u lesa, abyste neutráceli za dojíždění. Je to spíš tip pro některé čiperné důchodce, kteří si ten čas najdou přece jen snadněji. Osobně si ale myslím, že to asi velký kšeft nebude, i když je fakt, že kilogram čerstvých hřibů nebo lišek se na trzích prodává v cenách okolo pěti nebo i šesti set korun.