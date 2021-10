Jen o pět minut později věděli jako první výsledky voleb ve své obci voliči v Libchyni. Nebylo to nic překvapivého, protože Libchyně je nejmenší obcí na Náchodsku. Z 61 voličů jich k volební urně dorazilo 43. což je více než 70% volební účast. S přehledem zde zvítězila koalice Spolu (32,55%). O druhé místo se podělilo ANO a SPD (oba 16,27%) a těsně za nimi skončili Piráti a Starostové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.