ÚROVEŇ NABÍDKY UPADALA

V prodejně se v posledních letech vystřídalo několik nájemců, ale úroveň nabídky podle názoru některých nakupujících upadala. „Tři krabice mléka na celou vesnici, 15 rohlíků na celou vesnici… Jo abych nezapomněl - ještě pár pytlíků chipsů,“ popsal s trochou nadsázky jeden z místních nákupní možnosti .

OBCHOD ZAPLNILI ROZLIČNÝM TOVAREM

Když už vedení obce nevědělo kudy kam, tak vypsalo nabídku pronájmu, na kterou zareagovalo sedm subjektů. „Pět z nich byli vietnamští prodejci a tak jsme si řekli proč ne,“ říká starosta, který díky krajské podpoře malých obchodů mohl budoucím provozovatelům předložit více než velkorysou nabídku. „Neplatí nájem, elektřinu, ani topení – pouze jsme museli řešit to, že náš relativně velký obchod byl pro ně malým. ,Málo místa´, říkali. Tak jsme využili k prodejní ploše i sklad. Přivezli si svůj sortiment zboží a týden před loňskými Vánocemi začali prodávat,“ popisuje starosta běh věcí z konce loňského roku. Nyní je rád, že když někdo bude chtít v neděli čerstvé rohlíky k snídani, tak si je může jít koupit. „To je něco, na co tady místní nebyli zvyklí. Noví nájemci otevírali 18. prosince, takže leckdo zde čas kolem Vánoc strávil shopováním. Možná to vypadá hloupě radovat se z vietnamského obchodu, ale my se z něj vážně radujeme,“ usmívá se Josef Cibulka.

HOLČIČKY SE UČÍ ČEŠTINĚ VE ŠKOLCE

Obec provozovatelům obchodu pomohla zařídit i bydlení. „Aktuálně zde nefunguje restaurace, ke které patří byt pro hospodského. Dohodli jsme se s nimi na nájmu a získali s prodejnou i byt,“ říká starosta, že první vietnamská rodina v České Metuji se rychle stala součástí obce. „Podařilo se nám zajistit i školku pro jejich dcery, které mezi místními dětmi dělají pokroky v češtině,“ těší ho.

Do obchodu to má jen přes cestu Květa Kohlová. Jak sama říká, tak do prodejny začala chodit častěji. „Mám to naproti, takže to je fajn. Perfektně dodržují pracovní dobu, čemuž se až divím, protože večer už lidi nechodí,“ naráží na skutečnost, že obchod má otevřeno sedm dní v týdnu a ve všední dny do 19 hodin. “Zboží mají tolik, že snad ani v Penny takový výběr není, “usmívá se. „Paní se moc snaží, je milá, ale chce to ještě čas, aby se lépe se zákazníky domluvila.“

Také novým obyvatelům obce se v České Metují líbí. „Lidé jsou tu milí,“ usmívá se Dieu Thuy Nguyen, které v obchodě „asistují“ i její dvě malé dcerky. Věří, že si k ní do budoucna najdou cestu i další místní zákazníci.