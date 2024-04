Prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní? Letos to nezachrání ani výprava do hor

/ANKETA/ Na rozdíl od předchozích tří let nezvládneme letos prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní v nížinách ani ve středních polohách. Tak brzký nástup jara a rychlost růstu vegetace jsme v Česku nezažili desítky let. Vzhledem k tomu, že letošní nástup jara začal s pětitýdenním předstihem a jeho průběh byl velmi „aprílový“, třešně v nížinách a středních polohách rozkvetly s výrazným předstihem. Jak to tedy na první máj vyřešíte vy s polibkem pod třešní? Hlasujte v anketě.

Líbání pod třešní. | Foto: Deník/Ludmila Korešová