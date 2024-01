Spočítat ptáky na krmítku nebo na zahradě za oknem, zapsat si jejich druh a počet. I takovou podobu může mít malá část prvního letošního víkendu nejen pro ornitology a znalce ptactva, ale třeba i pro rodiny s dětmi. Ode dneška až do neděle se lidé na Náchodsku mohou zapojit do celostátního projektu nazvaného Ptačí hodinka – zimního sčítání ptáků nejen na krmítku. A stačí tomu věnovat třeba jen hodinu. Podle aktuálního stavu sčítání vede k pátečnímu poledni na Náchodsku překvapivě stehlík obecný, před vrabcem domácím a sýkorou koňadrou.

Kos černý. | Foto: Věra Maršíková

Cílem 6. ročníku projektu České společnosti ornitologické (ČSO) je zmapovat, které druhy ptáků zimují v Česku v blízkosti lidí a jak se to v průběhu času mění. Počasí se během letošní zimy střídá jak na kolotoči – jeden den nás obklopuje sníh, druhý den jsou teploty nad nulou a sníh taje. Jak na tyto změny zareagují ptáci? Kolik jich letos během Ptačí hodinky přiletí na krmítka? I na tyto a další otázky se s pomocí veřejnosti snaží odpovědět právě odborníci z ČSO. Převratné změny se ale neočekávají. Stejně jako v minulých letech se o titul nejčastěji pozorovaného ptáka pravděpodobně opět utkají sýkory, vrabci a kosi.

Vloni počítalo na Náchodsku 345 lidí, přidejte se letos i vy

V loňském roce se do Ptačí hodinky na Náchodsku ve 239 sčítání zapojilo 345 účastníků, kteří napočítali celkem 6641 ptáků - to je cca 28 ptáků na jedno hodinové sčítání. Suverénním vítězem byla sýkora koňadra před vrabcem domácím a o něco menším vrabcem polním. Sčítání se může zúčastnit každý bez předchozích zkušeností a nutnosti se předem registrovat. Kdykoliv od pátku do neděle si stačí vyhradit hodinu času, během které budou lidé pozorovat ptactvo z jednoho místa a výsledky vloží do formuláře na ptacihodinka.cz. „Kdo si není jistý, že dokáže poznat nejběžnější druhy ptáků, pomohou mu materiály s vyobrazením druhů. Pokud se stane, že druh neurčíme, také to nevadí a toto pozorování vložíme jako neznámý druh. Je zcela v pořádku přiznat, že nějaký druh nepoznám, než riskovat, že jej určím špatně,“ říká koordinátorka Ptačí hodinky Eliška Konopáčová z ČSO.

Jaké ptačí druhy se objeví v pozorování, je dáno i specifickými podmínkami daného roku. „Někteří ptáci jsou stálice, výskyty jiných druhů ale určuje průběh konkrétní zimy. Například mimořádně atraktivní brkoslav severní k nám v některých letech zalétá zimovat v zajímavých počtech, jindy je jeho výskyt minimální či žádný. Letos to prozatím vypadá slibně, už jsme zaznamenali hejna na více místech republiky,“ uvádí Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Ptáky nalákáte na slunečnice

Většina účastníků Ptačí hodinky sčítá ptáky na svých krmítkách, sčítat je ovšem možné i na zahradě, na balkoně či jakémkoliv libovolném zvoleném místě. Pestrost pozorovaných druhů přitom ovlivňuje mnoho faktorů - od charakteru zástavby, zeleně či vodní plochy v okolí, umístění krmítka a nabízené potravy až po aktuální počasí. „Nejvíce osvědčeným typem potravy pro ptáky na krmítku jsou semena slunečnice. Přivítají také vlašské ořechy, tukové koule vybalené ze sítěk či jablka,“ vysvětluje Dita Hořáková z ČSO.

Ornitology zajímají i místa, kam ptáci nepřiletí vůbec

A co když během sčítací hodinky na krmítko žádný pták nepřiletí nebo je ptáků málo? „I tyto údaje nás zajímají a jsou velmi důležité. Jedná se o vědecký výzkum, nikoli o soutěž. Je důležité, aby účastníci odeslali své pozorování, i když jim na krmítko žádný pták nepřilétl. Tyto údaje nám pomohou zjistit, kde ptáci naopak chybí,“ zdůrazňuje Konopáčová.

Možná se objeví i rehek - migrující pták roku 2024

Za pozornost stojí i výskyt ptáků, kteří obvykle migrují na jih. Mírnější průběh zim je motivuje vyhnout se náročnému tahu a risknout, že se v Česku uživí i v chladnějším období. Mezi takové otužilce patří holub hřivnáč, pěnice černohlavá, konipas bílý či špaček obecný. A také rehek domácí, kterého ČSO vyhlásila ptákem roku 2024. „Zatímco dříve býval přísně tažný, nyní stále častěji v Česku zimuje, minule jich lidé během Ptačí hodinky napočítali 34, v předcházejícím ročníku 51. Chceme jeho výskyt lépe monitorovat. Spustili jsme proto specializovaný projekt Rehci v zimě, důležitá ale budou i data z Ptačí hodinky,“ vysvětluje Vermouzek.

V záznamech se občas objeví i papoušci

Každoročně se během Ptačí hodinky objevují i úsměvná a neobvyklá jednotlivá pozorování, například některé druhy papoušků. „Jedná o andulky či rosely, tedy ptáky uniklé z chovů. Jsou to ale původně australští ptáci, takže o přežití české zimy budou muset zabojovat. Záznamy máme i o výrazně větších, zeleně zbarvených alexandrech malých. A to je již druh, kterému mrazivé teploty výrazně nevadí, takže se úspěšně šíří Evropou. V mnoha státech zakládá kolonie a konkuruje původním druhům. V Česku to tak prozatím není, ale i pomocí Ptačí hodinky můžeme zjistit, kde se tito ptáci vyskytují,“ říká Konopáčová.

Všichni účastníci letošního ročníku Ptačí hodinky, mohou vyhrát některou z tematických cen. Součástí losování bude každý účastník bez ohledu na počet odeslaných pozorování. Pro účast v soutěži stačí pouze na konci sčítacího formuláře zaškrtnout, že se soutěže chcete zúčastnit a vyplnit své kontaktní údaje.

