Přirozenými obyvateli pískovcových skalních měst jsou už několik let sokoli stěhovaví. Poté, co na konci šedesátých let minulého století z území Broumovska a prakticky celé střední Evropy vymizeli, od roku 2000 se na jaře vracejí vyvést mladé. Zatímco před dvěma roky to byl rekordní počet 10 hnízdících párů, letos je zatím potvrzen pohyb sokolích párů na dvou lokalitách. Jeden je na tradičním hnízdišti na Chrámových stěnách v Teplických skalách a druhý pár se zdržuje na západním okraji stolové hory Ostaš poblíž takzvané Dědovy vyhlídky.

„Zatím to vypadá, že zde ještě nesedí na vajíčkách, ale mají viditelnou vazbu na konkrétní místo,“ říká Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko. Na Ostaši se jedná se o lokalitu, kde dosud sokoli ještě nehnízdili. Nyní zde ochránci přírody instalují zábrany, které dočasně zabrání lidem v přístupu na tuto neoficiální vyhlídku a budou je směrovat na značený turistický okruh. „Zábrana tam bude pouze na dobu hnízdění. Pokud by se z nějakého důvodu nezdařilo, tak se hned odstraní,“ ujišťuje Petr Kuna s tím, že na hnízdící sokoly zde budou upozorňovat i informační tabulky. „Je to šikovné místo, proto jsme už v předstihu omezili pohyb, aby dravcii nebyli rušeni. Doufáme, že zde zahnízdí a snesou vajíčka,“ věří Kuna a dodává, že turistické stezky v Horním i Dolním labyrintu zůstanou bez omezení přístupu.

To na Chrámových stěnách v teplickém skalním městě už s největší pravděpodobností vajíčka mají. „Ještě to sice není ověřené, ale už tam obývají skalní dutinu a samec údajně o víkendu nosil samici sedící na hnízdě kořist,“ prozrazuje Petr Kuna. Na prohlídkovém okruhu skalním městem zatím žádná opatření k omezení pohybu turistů nejsou. „Předpokládáme ale, že až se bude zvyšovat návštěvnost, tak se opět uzavře krátký průchod pod Chrámovými stěnami,“ připomíná každoroční několikatýdenní omezení. „Pokud vše dobře dopadne, tak by tu mohly být z bezpečné vzdálenosti i hezké ukázky pro veřejnost,“ dodal Petr Kuna, který předpokládá, že počet hnízdících párů ještě stoupne. „Monitoring stále ještě probíhá a byli pozorovaní další ptáci na jiných místech. Dá se předpokládat, že zahnízdí i v Broumovských stěnách,“ věří.

Úspěšnost hnízdění sokolů nebyla v posledních letech vysoká. Předloni z deseti hnízd vylétli mladí sokolící jen ze tří. „Jednalo se celkem o sedm mláďat,“ připomněl zoolog Petr Kafka s tím, že hnízdní úspěšnost by se měla pohybovat kolem 50 %. „Důležité je zajistit sokolům klid na hnízdění – nejlépe formou odklonění turistů. Ztrátám způsobeným přirozenými predátory samozřejmě zabránit nemůžeme a ani nechceme,“ ujišťuje Kafka. Mladí sokolíci by se měli začít líhnout na přelomu dubna a května. Následná hnízdní péče trvá kolem 40 dní, takže zhruba v polovině června by měla mláďata vylétnout.

Dalším vzácným obyvatelem Ptačí oblasti Broumovsko je jeřáb popelavý, který je již okolo deseti let stálým zástupcem avifauny Broumovského výběžku. „S jeřáby a jejich hlasitým voláním se můžeme nyní nejčastěji setkat v západní části Broumovské kotliny v okolí obcí Křinice, Jetřichov a Vernéřovice. Na Teplicku pak v okolí Zdoňova,“ prozrazují ornitologové na webových stránkách Ptactvo Broumovska a jiní obyvatelé lesa s tím, že první letošní pozorování se odehrála již na začátku března.

Nezapomenutelným zážitkem v našich zeměpisných šířkách bezesporu pro pozorovatele je setkání s jedním z největších evropských dravců - s orlem mořským. „Sice hnízdí v sousedním Polsku, ale vzhledem k tomu, že mají velký akční rádius, bývají vidět i u nás,“ potvrzuje Petr Kuna, kterému se je před několika lety podařilo vyfotografovat při svatebním letu. „Je to dravec, který si k lovu vyhledává vodní plochy a určitě se někteří vlastníci rybníků s ním občas potkávají. Občas nám lidé posílají fotky, že si je vyfotili – například jak sedí na smrku nedaleko Křinického sídliště,“ říká. Dodává, že orly je možné s dobrým objektivem vyfotit i v zastavěné krajině.