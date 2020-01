Nasypat do krmítka vhodné dobroty, připravit si tužku a papír popřípadě atlas ptáků a pak už jen 60 minut pozorovat ptačí hodovníky. Takový program si můžete ještě v sobotu a v neděli naplánovat třeba i vy.

Věnujte v lednu hodinu času sčítání opeřenců. | Foto: Deník / Veronika Peclinovská

Sčítat může třeba celá rodina

Nashromáždit co nejvíce dat pro zkušené ornitology - to je jeden z hlavním cílů národního projektu Ptačí hodinka, během kterého mohou zájemci sčítat ptáky na krmítkách. Sčítání ptactva je vytvořené tak, aby se do něj mohli zapojit prakticky všichni - odborné znalosti z ornitologie totiž nejsou nezbytné.