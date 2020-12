„Od roku 1971 jedeme už půl století bez jediného přerušení,“ připomíná za pořadatelské Metujské tygry Petr Kocián, že nikdy nenastala situace, která by setkání otužilců překazila. „Ani v roce 1979, kdy se prudce ochladilo a řeka přes noc zamrzla. I tehdy jsme si poradili. Poradit si musíme v každé situaci, ani covid nás neodradil,“ říká Kocián, že plavecké závody se musely přizpůsobit přísným hygienickým omezením.

„Do šaten jsme nemohli, tak jsme postavili na koupališti pro každý oddíl vytápěné stany, plavci museli mít do poslední chvíle roušky a tak dále. Bylo to složité, ale myslím, že jsme se s tím poprali velice dobře,“ ohlédl se Petr Kocián za závodem, na který dorazilo celkem 108 otužilců od nás i ze zahraničí.

Dorazil i plavec, který má domovské kořeny v Iránu. „Žije v Praze už několik let a přišel tomu na chuť. Plaval na trati 250 metrů a pochvaloval si to,“ říká Kocián, že dalšími cizinci byla i skupina Poláků, kde zimní plavání získává na popularitě. „A to ještě spousta plavců nepřijela. Mezi otužilci je i poměrně dost zdravotníků, kteří zrovna nemuseli souhlasit, že se plavecké závody konaly. Ale oproti fotbalu je náš sport rozhodně daleko méně rizikovější,“ je přesvědčen Petr Kocián, který ale nezastírá, že i lidé posilující si imunitu dlouholetým otužováním neberou covidu na lehkou váhu. „I já osobně jsem si v první vlně říka, že je to taková rýmička, ale teď už si to určitě nemyslím. Z okruhu mých známých otužilců to dostalo šest lidí a jeden dokonce zemřel,“ říká Petr Kocián, že pohled otužilců na nemoc roku se liší. „Je to tak půl na půl - někdo si myslí, že to dostat nemůže, když se otužuje a vidí za tím nějaké skryté zájmy, ale ti rozumnější si říkají, že to fakt žádná sranda není. Snad pomůže vakcína, protože si neumím představit, že bychom v takovým blázinci žili neustále,“ chápe ty, kteří letos plavání ve studené vodě oželeli.

Za vítězství na trati 1000 metrů získal Pohár starosty Města Náchoda stal loňský pokořitel kanálu La Manche Michal Slanina. „Mezi startujícími bylo pět lidí, co kanál přeplavali – naposledy se to povedlo Jakubu Valníčkovi letos v srpnu, v čase čtrnácti hodin a čtrnácti minut,“ prozradil o jednom z plavců Kocián. Nejstarším účastníkem byl 76letý František Karbula ze Svitav. Otužování se věnuje již 43 let a do Náchoda se těšil. "Mám to tu hrozně rád. Bohužel chybí mi kamarád z Prahy se kterým jsem vždycky plaval a povídali jsme si," vzpomněl na kolegu otužilce, který podlehl koronaviru.

Velký propagátor otužování Petr Kocián letos v červnu vylepšil světový rekord pobytu v ledu, když vydržel dvě a čtvrt hodiny zasypaný pod ramena ledovými kostkami. Dlouho se z něj ale netěšil protože jeho rakouský kamarád Josef Josef Köberl si ho v září vzal zpět a vylepšil rekordní čas. „Posunul to na dvě a půl hodiny,“ uznal kvalitu rakouského otužilce Petr Kocián, který je připraven zareagovat. „Asi bych měl odpovědět,“ pousmál se. „Nevím ale kdy - počkáme, až ten současný blázinec skončí a pak by to chtělo natáhnout pořádně - alespoň o dvě hodiny více. Nebudeme se přece přetahovat po čtvrt hodině,“ zasmál se bohatýrsky.