Pěchotní srub u Pavlišova koupili v roce 2022 manželé Mattasovi a splnili tak přání svému synu Davidovi, který se zajímá o vojenskou historii. Po delší době opět vyrazili zvelebovat okolí i interiér srubu, když tu jim brigádu neplánovaně ukončila nalezená munice. „Měli jsme v plánu práce v interiéru i úpravy okolí objektu a sečení trávy. A právě při sečení jsme odpoledne kolem 15. hodiny nalezli jeden kus munice," popisuje David Mattas, že hned po nálezu zareagovali tak, jak by se měl zachovat každý a nebezpečný nález okamžitě ohlásili. „Během chvíle přijeli policisté z Náchoda a ti přivolali pyrotechnika. Ten přijel až potom později k večeru a objevil ještě dvě menší střely," popsal nečekanou zápletku sobotní brigády.

„Oznámení o nálezu munice jsme přijali v sobotních odpoledních hodinách. Přivolaný pyrotechnik na místě nalezl další kusy dělostřelecké munice a rozhodl o jejich zničení. Následně policejní pyrotechnik provedl v neděli odpal munice za účasti hasičů a policistů, kteří zabraňovali případným kolemjdoucím osobám vstupu do vytyčeného prostoru," uvedla k případu mluvčí krajského policejního ředitelství Iva Kormošová.

Munice byla objevena jen pár metrů od pevnosti v místě, kde probíhala skrývka zeminy. Pravděpodobně déšť odplavil vrchní vrstvičku hlíny a odhalil zkorodované střely. „Jednalo se o německou protibetonovou střelu Gr.19 BE ráže 15 cm, která vážila kolem 43 kilogramu. Z toho trhaviny tam byly tři kilogramy," popsal nález David Mattas.

Kromě této munice byly nalezeny dvě menší střely o průměru 55 mm a 75 mm. „Ty jsme přesně neurčily, ale jednalo se o německou munici z období druhé světové války," doplnil. „Nenapadlo nás, že po tolika letech by se zde něco nevybuchlého ještě dalo najít," říká o objektu, který má sice šest místností ale po výbuchu munice za války je ze všech stran výrazně poničený.

Přivolaní policisté nic nepodcenili. „V dané věci byl vymezen bezpečnostní perimetr hlídaný policisty a hasiči. Byl vyrozuměn starosta obce Horní Radechová a zároveň byl v daném místě omezen letecký provoz v nízkých letových hladinách," popsala náchodská policejní mluvčí Lucie Konečná opatření přijatá po nálezu munice. Jeden kus policisté odvezli hned v sobotu, další dva granáty přes noc na místě monitorovala hlídka a následně je pyrotechnik v neděli odpoledne kontrolovaně odpálil.

Za posledních pět let necelých 20 případů nálezů munice

Přesná evidence nálezů munice bohužel není vedena. Podle policejní mluvčí Lucie Konečné by se nicméně dalo říci, že za posledních pět let by se na Náchodsku jednalo o přibližně necelé dvě desítky případů nálezů munice (granáty, náboje, zbraně, dýmovnice atd.).

„Poslední případ je z ledna letošního roku, kdy oznamovatel našel při hledání kovů v řece Metuji v Hronově kovový předmět. Ten byl později ze strany pyrotechnika identifikován jako dělostřelecký granát, který byl na místě zajištěn a dále převezen k následnému uložení a likvidaci," zmínila Lucie Konečná půl roku starou událost.