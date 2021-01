Tím byla spuštěna poslední fáze projektu, od něhož si radnice slibuje zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daných úsecích.

Zásadním rozhodnutím pro zřízení kontrolních stanovišť by bylo, že bezpečnost na silnicích v okolí Nového Města nad Metují je třeba zvýšit a to zejména s ohledem na neukázněné řidiče pravidelně mířící do průmyslové zóny v Kvasinách.