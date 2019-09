„Máme obrovský problém s prostorem. Lidé sedí v kancelářích po čtyřech z různých odborů. a když přijde návštěva nemají klid na jednání. Proto jsem požádal pana ředitele muzea o možnost, že bychom se nastěhovali do staré radnice, která je v majetku města, a muzeu nabídli jiné prostory,“ vysvětluje přístup radnice Jan Birke a zdůrazňuje, že stálé expozice Muzea Náchodska se žádné stěhování nedotkne. „Ta zůstane v Broučkově domě. Stěhování se týká depozitářů a ředitelství,“ dodává.

Zřizovatelem muzea je Královéhradecký kraj, který v minulosti investoval do přestavby staré radnice, kterou město muzeu pronajalo před 14 lety. Jan Birke počítá s tím, že by radnice doplatila částku, kterou krajský úřad do toho objektu investoval. „S panem hejtmanem jsme se bez problémů domluvili na postupu, jak bychom to mohli udělat,“ pokračuje starosta. „Město Náchod přijde s nabídkou nemovitosti, kam by se mohl přestěhovat muzejní depozitář a ředitelství,“ říká starosta a doplňuje, že aktuálně jsou ve hře dvě možné varianty. „O druhé variantě zatím hovořit nemohu, ale tou první variantou je vila na křižovatce Kladské a Broumovské ulice. Je tam hodně prostoru, velká zahrada, dobrý příjezd. Jsou tam sice v současnosti dva obývané byty, ale to bychom vyřešili. Je otázkou, jak se k této variantě postaví kraj,“ věří starosta Birke, že se celá záležitost vyřeší ve prospěch obou institucí.

Z případného stěhování depozitu z lukrativní adresy v centru města ředitel muzea Sixtus Bolom-Kotari rozhodně nadšený nebyl. Vzhledem k tomu, že o celé záležitosti aktuálně jedná náchodská radnice se zřizovatelem Muzea Náchodska, kterým je Královéhradecký kraj, nechtěl se k současnému stavu vyjadřovat. „Nemohu k tomu oficiálně nic říci,“ konstatoval Sixtus Bolom-Kotari.