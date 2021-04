Stovky a stovky lidí využili volného hezkého dne a zamířili do Ratibořic, kde po procházce zámeckým parkem a Babiččiným údolím se s chutí občerstvili v kiosku U zámku. Ten se zákazníkům otevřel tuto sezónu poprvé. „Svátek slavím prací rád,“ říká nad smažícími se langoši Jiří Rosa. Zatím má na rozjezd v nabídce jen "rychlou" kuchyni, na vyhlášené borůvkové a bramborové knedlíky s uzeným a se zelím si návštěvníci musejí počkat.

Do kiosku na parkovišti u vstupu do areálu ratibořického zámku chodí kromě „lufťáků“ i mnoho místních nebo známí z okolí. „Beru to spíše jako setkání mnoha známých po dlouhé době, co jsme se neviděli. Zrovna dneska mi jedna kamarádka z Trutnovska přinesla k svátku fotku s věnováním, že nejenom na sv. Jiří vylézají jen hadi a štíři, ale konečně se otevírá i kiosek,“ usmívá se při strouhání sýra, kterým vzápětí zdobí usmaženého langoše.

Parkoviště je plné nejen automobilů, ale právě i skupinek výletníků, z nichž mnozí si s gustem dopřávali točené pivo. V kiosku má čtyřicet míst na sezení a venku by jich za normálních okolností bylo na dvě stovky. Ty však nyní nejsou k dispozici a tak lidé postávali nebo seděli na obrubnících. "Konečněěěěěěě," zvedá vítězoslavně a s nepředstíranou radostí kelímek zlatavého moku s pěnou nad hlavu jeden ze skupinky mladíků. Kioskář Jiří co chvíli odběhne k výdejnímu okénku pozdravit nějakého známého. „Ahoj, tři roky jsme se neviděli,“ zdraví ho zvenčí mladý muž. „Sakra,“ zamyslí se Rosa, „kam tě mám zařadit?“ přemýšlí nahlas. „No na cvičák přece,“ zazní nápověda spřízněnce-pejskaře. „Jééé – ahoj. No promiň, jasně. To víš nemám brýle…“

První den ukázal, že výdejní okénko pavučinami rozhodně nezaroste. „Nechci rušit, ale zase došlo,“ upozorní ho slečna od výdejního okénka, že zasyčel prázdnotou další sud. Ten den už třetí. Kioskář frčí narazit nový, pohledem přejede zásobu, kde začínají získávat navrch převládají prázdné obaly… „Budu muset zajet pro další ještě dneska,“ má jasno Rosa, že neděle by byla jinak suchá.

Ratibořice by za normálních okolností byly s koncem školního roku cílem mnoha výletů. „Letos to bude asi zase bez škol,“ je si vědom. Věří ale, že pokud to dobře dopadne a bude turistická sezóna silná jako vloni, tak víkendy pokryjí výpadek školních výletů.