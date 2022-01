„Blízkost zámku určitě vnímala, což mělo jistě význam pro mnoho jejich životních postojů a názorů. V citlivém období dospívání měla možnost sledovat vévodkyni, která si díky svému postavení a ekonomickému zázemí mohla dovolit být nezávislá a emancipovaná,“ domnívá se kastelán zámku, že názory a vzdělání vévodkyně Němcové imponovaly. „Je zvláštní, že nikdy v pozdějším životě se Božena Němcová nikde nezmiňuje, že by vévodkyně byla jejím vzorem. Ale já jsem o tom přesvědčen, že tomu tak bylo.“

Na parkovišti před ratibořickým zámkem je prázdno, jen správce vyhrnuje čerstvě napadaný sníh. Zvenčí vypadá ratibořický zámek jako by spal zimním spánkem. Ale zdání klame. „Zatímco veřejnost necháváme v idyle letního sídla, které je na zimu opuštěné, tak uvnitř tomu ale tak zdaleka není. Zimní čas využíváme k tomu, abychom zámek před sezonou uvedli do dobré kondice. Všechno co vás napadne, že by mohlo být spojeno s úklidem, tak to se uvnitř objektu děje, abychom zámek 1. dubna mohli s čistým svědomím zpřístupnit veřejnosti,“ usmívá se kastelán a doplňuje, že generální úklid se týká zejména 20 místností, které jsou veřejnosti zpřístupněné.

„Když to vezmeme od podlahy tak se jedná o čištění a konzervaci parketových podlah, myjí se okna, perou záclony a závěsy a ošetřuje se i nábytek. Ten se napouští různými prostředky a ve finální fázi se pulíruje speciálním balzámem na bázi včelího vosku, aby byly ošetřen a v průběhu sezóny se dobře udržoval. Pak už stačí jen stírat prach a občas přeleštit a celou sezónu to vydrží pěkné,“ popisuje Ivan Češka penzum zimních prací, k nimž patří i lehké ošetřování od prachu vystavených uměleckých artefaktů.

Do příští turistické sezony se návštěvníci dočkají i nějakých novinek, které budou ale zveřejněny až na konci března.