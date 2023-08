Stroj pojmenovaný Jaromír funguje principiálně stejně jako štíty, které budovaly v minulé dekádě pražskou linku metra trasy A do Nemocnice Motol. Je tu ale pochopitelně jeden podstatný rozdíl: V Jaroměři zatím metro nevzniká. "Razící štít staví na 6,6 km dlouhém obchvatu Jaroměře dešťovou kanalizaci, která bude sloužit k odvádění dešťových vod ze silnice do řeky Labe," vysvětluje Radim Mana, mluvčí Metrostavu. Tomuto účelu proto také odpovídá i průměr řezné hlavy, která je se svými 80 centimetry skoro 8x menší než šestimetrový "krtek", který vrtal tunel pro pražské metro.

Jak říká Jakub Modráček, stavbyvedoucí dodavatelské společnosti Metrostav Infrastructure, lze nasazení bezvýkopové technologie vnímat celkem jako kuriózní záležitost. "Na druhou stranu to ale v tomto případě dává logiku, protože dešťová kanalizace je v daném úseku naprojektována v průměru šest metrů pod zemí. To už na klasickou výkopovou metodu není, zemní práce by byly příliš náročné,“ říká stavbyvedoucí.