/VIDEO/ Co mají společné ptačí chřipka v Královéhradeckém kraji, požár v Hřensku a plameny v Řecku? Všechny tyto tři události, které se neobešly bez zásahu hasičů, zachytil svým fotoaparátem Michal Fanta z Nového Města nad Metují. A soubory fotografií, kde dokumentoval, jak hasiči likvidují chov nakažené drůbeže nebo bojují s největšími požáry u nás i v Evropě, uspěly u mezinárodní odborné poroty v prestižní fotografické soutěži Czech Press Photo. Konkrétně v kategorii Člověk a životní prostředí, kterou Michal Fanta ovládl tento týden již potřetí v řadě.

Řecké peklo bodovalo. Fotograf hasičů Fanta potřetí uspěl v Czech Press Photo | Foto: HZS KHK

Novoměstský fotograf, dokumentarista HZS Královéhradeckého kraje a spolupracovník Deníku Michal Fanta slaví další úspěch v prestižní anketě Czech Press Photo. Při slavnostním ceremoniálu v Národním muzeu převzal 31. ledna prvenství za sérií fotografií z hašení rozsáhlého požáru v Řecku.

Několik dní v na popel spálené měsíční krajině

Desítky kilometrů na popel spálené krajiny a nekonečný boj hasičů s plameny - v takovém prostředí se na přelomu srpna a září se svým fotoaparátem několik dní pohyboval novoměstský fotograf Michla Fanta, který zde zachytil české hasiče bojující s řeckým ohněm. „Na místo jsem se vydal dokumentovat práci HZS ČR, který byl jedním z mnoha mezinárodních týmů, jež s hašením požáru pomáhaly. Do Řecka jsme letěli jsme vojenským letounem CASA a již před přistáním v Alexandropoli, bylo jasné, že to, čím prolétáme, nejsou mračna, ale kouř. Po přistání se nám naskytl pohled na desítky kilometrů na popel spálené krajiny a požáry, které se z malých ohnisek kvůli silnému větru rozrůstaly do monstrózních rozměrů, a to i po více než týdnu boje s plameny. Jeden z požárů, který se rozhořel nedaleko základny, během jediného dne proměnil na 900 hektarů v měsíční krajinu,“ popsal fotograf Michal Fanta okamžiky, které svým fotoaparátem zvěčnil. Právě za sérii snímků lesních požárů, které zdevastovaly obrovské území Řecka byl nejvýše oceněn v kategorii Člověk a životní prostředí.

Kvalitní záběr mimořádné události zaujme

Michal Fanta pravidelně přibližuje hasičskou práci přes čočku fotoaparátu a zachycuje i ty nejnáročnější zásahové momenty. A to se evidentně porotcům líbí. „Důležité je přihlásit do soutěže kvalitní fotografie s dobrým tématem. Ocenění si nesmírně vážím, ale jsem si vědom, že to je subjektivní pohled pěti lidí. Kdyby tam seděl třeba někdo jiný, tak rozhodne úplně jinak," říká skromně novoměstský fotograf. „Předpokládám, že porota posuzuje vizualitu fotografie odrážející aktuální témata, která jsou něčím mimořádná," naráží na skutečnost, že předloňský ohromný požár v Českém Švýcarsku nebo i ten loňský v Řecku se zapsaly do historie obou zemí. „Jsem velice rád, že jsem s cyklem řeckého požáru uspěl, ale neméně mě těší, že na výstavě jsou i jiné moje přihlášené snímky z Náchodska, které v soutěži na bednu nedosáhly. Ale i tak to je pro mě ocenění, že ta práce má smysl," říká, že pochvala od odborníků na fotografii potěší nejvíce.

Hasičský hattrick je dobrá vizitka

Mít ve svých řadách takového profesionála s fotoaparátem, jakým Michal Fanta bezesporu je, uznale oceňují i samotní hasiči. „My pak můžeme díky němu a jeho fotkám nebo videím zprostředkovat veřejnosti hasičskou práci takovou, jaká ve skutečnosti je: často nebezpečná, náročná fyzicky i psychicky a plná emocí - někdy smutných, ale naopak i těch radostných. To všechno Michalovy fotky dovedou zachytit," má radost z fotografického hattricku svého kolegy mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Při focení se myšlenkou na soutěž nezabývá

Univerzální recept na celkové vítězství v soutěži jako je Czech Press Photo ale Michal Fanta nemá. „Snímek aspirující na absolutní vítězství v sobě musí mít silnou vizuální stránku odrážet nějaké silné aktuální téma s hlubším kontextem," je si vědom, že pro nejlepší fotku roku je důležité jak téma, tak jeho zpracování.

Czech Press Photo 2023 V letošním ročníku bylo vypsáno osm fotografických kategorií. Soutěžilo 236 fotografek a fotografů, kteří přihlásili přes čtyři tisíce fotografií. Mezinárodní porota zasedala ve dnech 12.–14. října 2023 v galerii Czech Photo Centre ve složení: předseda poroty – šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch, belgický fotograf Nick Hannes z Panos Pictures, česká fotografka a dokumentaristka Dana Kyndrová, reportážní fotograf agentury EPA Filip Singer a ředitel Panos Pictures Adrian Evans z Velké Británie.

Přestože novoměstský fotograf třikrát za sebou ovládl jednu z kategorií Czech Press Phota, neznamená to, že by se účast v soutěži pro něj stala rutinou. „Fotograf primárně nefotí pro nějakou soutěž. A někdy se může stát, že nemá nic, co by tam mohl poslat. Aktuálně za posledních pět měsíců nemám žádný takový soubor, který bych shledal natolik dobrým, abych si řekl, že ho tam mohu poslat. Klidně se může stát, že tam do příštího ročníku nepošlu nic," je si vědom, že fotografické řemeslo je nevyzpytatelné.

Fotograf se na ledě proměnil v klouzající curlingový kámen Díky tomu, že se Michal Fanta hasičské práce nebojí, což dokázal i absolvováním kompletního základního kurzu pro „mokré” hasiče, se dostane s foťákem až takříkajíc do samotného ohniska dění. To občas přináší neplánované situace a někdy se jedná i o úsměvné okamžiky. Jeden takový nastal na konci ledna, kdy Michal Fanta dokumentoval výcvik LZS ZZS KHK při nacvičování záchrany osoby propadlé na ledu na slepém rameni Orlice v Hradci Králové. Ve snaze pořídit co nejlepší snímky se fotograf pohyboval v blízkosti otvoru, ze které figuranta měl vytáhnout vrtulník. Rotory záchranářů ale vytvořily tak silný vítr, že fotograf se nechtěně na chvíli proměnil v klouzající curlingový kámen. „Led byl natátý a ještě do toho pršelo, takže díky vrstvičce vody to klouzalo ještě víc než obvykle. Kdyby tam byl normální led, tak to neujede, ale takhle s tím nic nešlo dělat. To nezastavíš. Musel jsem se tomu smát. Začal jsem pomalu odjíždět a čím více jsem se vzdaloval, tím se to zrychlovalo," popsal úsměvnou situaci, při níž na kolenou odklouzal hnaný vzduchem. Naštěstí neutrpěl žádnou újmu on ani fotografická technika. Zdroj: HZS KHK