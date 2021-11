„Naše rozhodnutí jej odvolat bylo na základě nespokojenosti s jeho prací ve vedoucí funkci příspěvkové organizace,“ uvedla k důvodům rozvázání spolupráce náměstkyně hejtmana zodpovědná za kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová. Podle ní byl jeden z hlavních problémů jeho špatná spolupráce na velkých investicích kraje: „Například právě probíhající revitalizace pevnosti Dobrošov, kterou Muzeum Náchodska spravuje.“

Sixtus Bolom-KotariZdroj: ArchivPodle Bolom-Kotariho se však jedná jen o zástupné problémy. „Pokud byla s mojí prací nespokojenost, tak proč ji se mnou nikdo nikdy nediskutoval? Navíc jsem nikdy nedostal ani vytýkací dopis a dokonce jsem dostával i roční odměny, “ říká odcházející ředitel. Podle něj za odvoláním stojí nejen kritika prací na pevnosti Dobrošov, ale i reakce na jeho rozhodnutí nevystěhovat muzeum z domu na náchodském náměstí a postavit nové sídlo za několik desítek milionů korun. „Nechci na někoho ukazovat, ale prostě jsem se nehodil. Nebyl jsem asi dost poslušný a hájil peníze daňových poplatníků,“ dodal Bolom-Kotari.

Co se pak týče pevnosti Dobrošov, tak dle odcházejícího ředitele šlo vše řešit jinak. „Je to velký projekt, kde jsme jen dalším partnerem. Ale ono je dost jednoduché říci – podívejte se, kvůli muzeu je ohrožený projekt za desítky milionů korun. Ale ono to takto není. Stavební práce měly skončit v létě. Kvůli covidu a dalším problémům se tak však nestalo a nyní koliduje tato stavba s pracemi na nové instalaci a jsme již za hranou našich kapacit,“ nechal se slyšet Bolom-Kotari. On sám se prý chtěl dlouhodobě domluvit s hejtmanstvím na sjednocení dalšího „jízdního řádu“: „Byly tu dvě varianty. Buď se domluvíme, nebo se řekne, že se to nestíhá kvůli nám. A padla druhá varianta. Ale ukažte mi projekt v takovém rozsahu, kde se nevyskytuje posun termínu.“

V současné době zvažuje Bolom-Kotari právní kroky proti svému odvolání. „Rád si přečtu zápis z Rady kraje, která rozhodla na základě důvodové zprávy. Teď přemítám, zda si tuto důvodovou zprávu vyžádám. A pokud tam bude něco, co se nezakládá na pravdě, budu opravdu zvažovat další právní kroky,“ říká odcházející ředitel. Podle něj jej mohla Rada odvolat bez zdůvodnění: „A asi by to bylo tak lepší a udělalo by mi to větší radost. Takhle tam je několik otazníků. Odcházím však se vztyčenou hlavou.“