Referendum o radnici v Hronově je reálné. Soud návrh posvětil

Hronov - Příznivci referenda uspěli. Senát Krajského soudu v Hradci Králové posvětil návrh na konání místního referenda v Hronově - podle jeho rozhodnutí návrh nemá nedostatky.

Nynější hronovská radnice.Foto: archiv Deníku

„V řízení bylo posuzováno, zda návrh na konání místního referenda splňuje požadavky a obsahuje všechny náležitosti stanovené v zákoně o místním referendu,“ uvedl asistent předsedy soudu Krajského soudu v Hradci Králové Jan Kulhánek. Přípravný výbor referenda, v němž by se mohli obyvatelé vyjádřit k výstavbě nové radnice a prodeji dvou objektů, v nichž sídlí současný MěÚ, byl soudním usnesením potěšen.

„Soud nám dal takřka ve všem za pravdu, kromě jediného bodu,“ říká zmocněnec Karel Jára, a doplňuje, že tím bodem bylo zpochybnění, že výzvu na odstranění nedostatků v návrhu na referendum dostal přípravný výbor od města Hronov místo od Městského úřadu Hronov (jak předpokládá zákon o referendu). „V tomto případě soud konstatoval, že to je irelevantní připomínka a že to je jedno.“

Zákon tak ukládá radě obce předložit bezvadný návrh na konání místního referenda zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání (27. června). Ve hře jsou nyní tři hlavní varianty: buď zastupitelstvo návrh přípravného výboru podpoří a vyhlásí referendum na termín podzimních komunálních voleb, druhá možnost je vyhlášení referenda na jiný termín a třetí varianta je, že v zastupitelstvu se nenajde dostatečný počet zvednutých rukou pro konání referenda a to nebude vyhlášeno vůbec. „Z našeho pohledu by nejrozumnější bylo, kdyby zastupitelstvo referendum vyhlásilo právě do termínu podzimních voleb,“ dodává Karel Jára, který je rád, že soud dal přípravnému výboru za pravdu. „Snahám o místní referenda je totiž obecně ze strany úřadů kladen odpor. Naopak my si myslíme, že znát názor obyvatel je důležité a mělo by to být pro zastupitele zavazující,“ dodal Karel Jára.

Zpráva o vyjádření soudu zastihla starostku Hronova Hanu Nedvědovou na dovolené v zahraničí. „Zatím jsem usnesení nečetla, je pro mě těžké to blíže komentovat. V souladu se zákonem o místním referendu to na nejbližším zasedání zastupitelstva samozřejmě projednáme,“ uvedla.