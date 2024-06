Více než čtyři stovky lehkých roadsterů Mazda MX-5 dorazily o víkendu na břeh východočeského moře, kde se konal sraz majitelů těchto kultovních vozů. A setkání to bylo rekordní - ještě nikdy na jednom místě se v českých zemích tolik malých kabrioletů této značky nesetkalo. Podívejte se na tu motoristickou krásu ve fotogalerii.

Na letošní velkolepý sraz 25 let s MX-5 se sjelo celkem 402 vozů (při sčítání komisařem). Neoficiálně se jich tam ale „protočilo" ještě o dobrých 14 více. | Foto: se svolením Mazda News, Matěj Špiryt

Atraktivní setkání se konalo u příležitosti 25 let od úplně prvního srazu Klubu MX-5 v České republice. Výzva k překonání rekordu z posledního podobného výročního setkání před pěti lety, kdy v roce 2019 přijelo na Rozkoš 287 posádek Mazda MX-5 z Čech, Slovenska a Polska, byla vyslyšena, a komisař z pelhřimovského Muzea rekordů napočítal 402 posádek. „Nejvyšší počet Mazdy MX-5 na jednom místě - takto nějak by měl být rekord zapsán do české knihy rekordů," zmínil Michal Švaněk za pořadatele setkání. Jak ale neopomněl podotknout, tak toto číslo mohlo být vyšší. „Někteří ale odjeli v sobotu ještě před sčítáním. Mohlo být klidně o deset, patnáct aut víc."

Kromě soutěží, dovedností a zábavy nemohla chybět ani spanilá jízda, při níž policisté na chvíli zastavili dopravu na obchvatu České Skalice, aby mohly kabriolety vyjet z Autokempu Rozkoš na 23 kilometrů dlouhý výlet po okolí.

Jeden z certifikátů účastníka rekordního setkání Mazdy MX-5 putoval i do Hejtmánkovic, odkud se svým černým vozem dorazila rodinná posádka. „Mazda je prostě srdcovka. Je to auto je pro všechny - ať už za volantem vymazlené růžové Mazdy s disky ve tvaru medvídků sedí decentní žena nebo v jiném modelu drsně se tvářící chlápek či starší páry seniorů, kteří si s větrem ve vlasech užívají důchod," líbilo se Nikol Bašové, že kempem panovala přátelská nálada napříč všemi účastníky.

„Čekala jsem, že večery budou divoké a bude se pařit. Všichni ale respektovali pravidla, takže to bylo skvělý i pro účastníky jako jsme my, co tam byli s celou rodinou včetně dětí," pochvalovala si setkání, a jen zalitovala, že se koná jen jednou za pět let.