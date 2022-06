„Ačkoliv vloni jsme se nedočkali vyvedení žádného mláděte, letos vylétli mladí sokolíci z rekordních čtyř hnízd,“ říká zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Petr Kafka. „Dvě hnízda – na Dědově vyhlídce na Ostaši a v Chrámových stěnách v Teplicích nad Metují – měla po dvou mladých. Ta další dvě v Adršpašsko-teplických skalách měla po třech,“ doplňuje Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko. Deset mladých sokolů je na Broumovsku nejvyšší počet za posledních 70 let. „Tolik mláďat v jednom roce jsme ještě nikdy neměli. Vloni byla nula a letos to je pro nás radostný výsledek,“ připomněl loňský nevyvedený rok, kdy v Chrámových stěnách den před vylítnutím mladé sežral výr a ani na dalších hnízdech se kvůli predaci či jiným důvodům nepodařilo reprodukci dotáhnout do zdárného konce. Letos se hnízdění nevyvedlo v Broumovských stěnách, kde jsou také dva hnízdní sokolí páry.