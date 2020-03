Zavření restaurací, hotelů, barů a hospod nepoložilo na lopatky například pivovar v Potštejně, který už v sobotu otevřel výdejní okénko, přidaly se i některé cukrárny, výdej jídla zahájí od pondělí také hotel reStart v Jičíně.

„Chceme veřejnosti nabídnout službu, a to dovoz jídla na objednání a nebo výdej z okénka v restauraci La Favorit v hotelu reStart.“ Jeden z provozovatelů Jan Ent slibuje, že od pondělí bude v nabídce polední menu a zúžený jídelníček, denně by tu měli vyexpedovat tak sto jídel, tedy pokud o ně bude zájem. „O to nemáme strach,“ reaguje hoteliér. Vařit tu budou pro zaměstnance malých firem i pro rodiny, jejichž děti zůstávají doma. Zájemci si mohou jídlo objednat po telefonu nebo pomocí mobilní aplikace. Na rozvoz má hotel dvě auta, lidé si mohou jídlo vyzvednout přímo i ve výdejním okénku. Servírovat se bude v ekoboxech. „Máme přes třicet zaměstnanců, o které nechceme přijít. Hledáme cesty, abychom přežili,“ přiznává Jan Ent.

Otevřené výdejní okénko má už řada restaurací na Královédvorsku. Restaurace U Slunce od soboty 15 minutkových jídel z okénka. Objednat si je můžete na telefonu. Nabízí i rozvoz jídla po Dvoře Králové, který prodlužují i pro čas večeře, tedy od 11 hodin do 21.30. „Je to pro nás komplikované, ale lepší, než úplně zavřít,“ říká obsluha u okénka.

„Musím jít, zvoní na mě kuchyň,“ hlásí paní z Kolínské boudy v Peci pod Sněžkou, kde otevřeli „okénkový“ servis v sobotu. Je tu prý stálá fronta, lidé kupují polévky palačinky, pivo, kávu.

V Hradci Králové zřídila improvizované výdejní okénko například kavárna Café Na kole. „Naše dveře jsou dost prostorné na to, aby se na pár dní proměnily ve výdejní okénko. Nechceme tímto nijak obcházet pravidla, jen vás nechceme nechat i bez kafe. Protože kafe dělá radost,“ vysvětlili své rozhodnutí provozovatelé kavárny na svém Facebooku.