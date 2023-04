Na Náchodsku pokračuje složitá uzavírka mezi Jizbicí a Lipím, která omezovala dopravu v regionu již vloni. Řidiči budou muset strpět i další omezení. Práce na obchvatu Náchoda sice letos začnou, provozu se však nedotknou.

Oprava silnice 3. třídy v úseku Jizbice–Lipí | Foto: město Náchod

Až do konce října bude uzavřena silnice třetí třídy v úseku Jizbice-Lipí-Náchod. Opravy si stejně jako vloni vyžádají mnohakilometrovou objížďku. Právě tato uzavírka dělá podle náchodského starosty Jana Birkeho radnici největší vrásky. „Platí tam celá řada výjimek pro místní, řešíme třeba i jejich i návštěvy a podobně. Je to sice investice kraje, ale problémy se zabývá především město, protože kritika se snáší hlavně na naši hlavu,“ řekl Birke, který připouští, že během oprav jsou místní lidé nespokojení, ale zároveň věří, že nakonec opravenou silnici ocení.

Objízdná trasa měří téměř 30 kilometrů.

Omezení zneklidňuje i provozovatele pevnosti Dobrošov, která v sezoně patří k nejčastějším turistickým cílům na Náchodsku. „Nejsme schopni odhadnout, jaký to bude mít vliv na návštěvnost, ale je to z Náchoda hlavní příjezdová komunikace. Záložní trasa vedoucí přes Nové Město nad Metují a Nový Hrádek je dlouhá 30 kilometrů,“ okomentoval komplikace Martin Měřinský, správce pevnosti Dobrošov.

Obyvatelům Náchoda je umožněn jednosměrný průjezd po uzavřené části silnice, ovšem pouze po dohodě se zhotovitelem a se zvýšenou opatrností. Řidiči musejí respektovat stavební techniku, která tam jezdí v obou směrech a provoz řídí pracovníci stavby. Z Lipí do Jizbice mohou obyvatelé Náchoda jezdit přes Chodýnka a dále z Jizbice lesem do Náchoda.

Silnici sice opravuje Královéhradecký kraj, náchodská radnice však podél ní buduje chodníky za přibližně 30 milionů korun.

„Bez nich to tam bylo poměrně nebezpečné. Tato část města si zaslouží velkou investici, přestože to nyní přináší komplikace,“ doplnil Birke.

Objízdné trasy



Kvůli uzavřené silnici III. třídy v úseku Jizbice-Lipí-Náchod:



Objízdná trasa vede obousměrně po silnici III/285 26 přes Jizbici, Dobrošov, Českou Čermnou, Borovou a Nový Hrádek, dále přes Slavoňov, Blažkov, Nové Město nad Metují po křižovatku se silnicí I/14, odkud pokračuje přes Spy ke křižovatce se silnicí III/308 21 a do Krčína až ke křižovatce se silnicí II/308. Řidiči dále jezdí do Vrchovin, odkud se dostávají po silnici I/14 do Náchoda na silnici I/33 a na silnici III/285 26.



Kvůli uzavřené silnici III/303 6 v úseku Trubějov na Olešnici:



Ve směru od Náchoda do Červeného Kostelce vede objízdná trasa směrem na Studnici přes Lhotky do Řešetovy Lhoty, Bakov a Všeliby do Červené Hory a dále do Červeného Kostelce nebo Olešnice.



Ve směru z Kramolny na Zábrodí a Olešnici z Trubějova směřuje objížďka do Zábrodí k odbočce na Špinku a po místní komunikaci přes hráz rybníka do Olešnice.

Omezení pro řidiče představuje také první etapa rekonstrukce silnice III/303 6, kde je uzavřený úsek v Trubějově od křižovatky se silnicí III/304 12 ve směru na Olešnici. Potrvá do konce května. Průjezd ve směru z Kramolny na Zábrodí je umožněn obousměrně spojkou mezi silnicemi III/303 6 a III/304 12, kde provoz řídí semafory.

„Ještě máme jednu částečnou uzavírku na státní silnici I/14 směrem na Trutnov, kde se u koupaliště opravuje skála,“ připomíná Birke sanaci skalního svahu v Kostelecké ulici mezi čerpací stanicí Shell a rybníkem Podborný na výjezdu z Náchoda směrem na Dolní Radechovou a Červený Kostelec. Provoz tam řídí semafory nebo pracovníci stavby. Částečná uzavírka potrvá do konce června, parkoviště u rybníku i čerpací stanice jsou přístupné.

V přípravě je i stavba obchvatu Náchoda, který bude v příštích letech jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb na východě Čech. Letos se začne demolicemi objektů na trase a archeologickými průzkumy. „Máme obrovskou výhodu v tom, že tam uzavírky nebudou, protože povede mimo stávající komunikace. Nicméně se v Náchodě objeví bagry a velká nákladní auta. Ani související přeložka na Hronov omezení nepřinese,“ uklidnil starosta Birke.

Na Náchodsku je v srpnu a září v plánu úplná uzavírka silnice III/3049 mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem, kde bude pokračovat čtvrtá etapa oprav. Od 10. července do 17. září se bude za úplné uzavírky rekonstruovat propustek v Červené Vodě. Částečnou uzavírku si od 14. srpna do 10. září vyžádají úpravy nehodového úseku na silnici II/303 v Jetřichově.

Královéhradecký kraj letos plánuje zmodernizovat přes 93 kilometrů silnic II. a III. třídy. Investovat chce téměř 1,7 miliardy korun. V dalších projektech v regionu pokračuje i Ředitelství silnic a dálnic.

„Chystá se propojení dálnice D11 s obchvatem České Skalice, výstavba obchvatu Nové Paky či dokončení obchvatu Doudleb nad Orlicí. Pokud stát uskuteční všechny plánované stavby, dostaneme se letos společně s krajskými investicemi do silnic na sumu přesahující 3,7 miliardy korun,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.