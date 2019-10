Řidiči by se měli mezi 11. a 13. hodinou Náchodu zcela vyhnout a do Hronova zamířit například přes Kramolnu a Červený Kostelec. Závod odstartuje v 11 hodin na hronovském náměstí, průjezd přes náměstí bude uzavřený už v 10.50 a doprava bude odkláněna policisty a strážníky přes silnici II/567 a MK Padolí.

Trasa závodu poté povede po silnici přes Velké Poříčí, Malé Poříčí do Náchoda (přes Broumovskou a Kladskou ulici) na okružní křižovatku „U Itálie“ a dále přes ulice Kamenice a Palackého na Masarykovo náměstí, kde bude cíl.

Závodit se bude za běžného provozu a na křižovatkách dopravu usměrní hlídky policistů i strážníků a pořadatelé v reflexních vestách. Ti žádají řidiče, aby dbali pokynů a chovali se ohleduplně a mezi závodníky nevjížděli.

Od sobotního brzkého rána do přibližně 14 hodin bude uzavřené Masarykovo náměstí v Náchodě a parkoviště za radnicí. Vozidla, která tam zůstanou zaparkovaná, budou podle pořadatelů odtažena. Od uzavření nebude možné z Masarykova náměstí odjet.

„Dětské závody „Od radnice k radnici“ pak během dopoledne uzavřou průjezd ulicí Hrašeho. Od 11 do 13 hodin se uzavře také místní komunikace Volovnice. Od rána do zhruba 11 hodin nezaparkujete u plaveckého bazénu, odkud budou autobusy odvážet závodníky do Hronova,“ upozorňují pořadatelé na další omezení.